Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thăm các bệnh nhi nhân dịp Tết Trung thu

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết gửi món quà của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Bệnh viện Nhi Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Cùng tham gia đoàn có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Y tế.

Về phía thành phố Hà Nội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường.

Báo cáo về tình hình chăm sóc, khám, chữa bệnh, Giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội Ngô Quang Hùng cho biết, bệnh viện chính thức đi vào hoạt động từ ngày 9-10-2024, hiện có 34 đơn vị trực thuộc với hơn 570 cán bộ, y, bác sĩ. Quy mô giường bệnh đạt gần 500 giường thực kê.

Sau gần 2 năm hoạt động, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 263.000 lượt khám ngoại trú và hơn 40.000 lượt điều trị nội trú. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận 700 - 800 lượt khám ngoại trú và điều trị nội trú cho gần 500 bệnh nhi.

Bên cạnh các kỹ thuật thường quy, bệnh viện đang từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật cao; chuẩn bị các điều kiện để triển khai ghép thận và phẫu thuật tim mạch ở trẻ em.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản và Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường trao quà của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng các bệnh nhi. Ảnh: Phạm Hùng

Tại thời điểm này, bệnh viện đang điều trị nội trú cho hơn 400 bệnh nhi, trong đó 27 bệnh nhi nặng được theo dõi, điều trị tích cực tại các khoa hồi sức. Trong số này có 7 trẻ sơ sinh và 20 bệnh nhi có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Tại Bệnh viện Quân y 103, Đại tá Lê Thị Thúy Hằng, Chủ nhiệm Bộ môn - Khoa Nhi cho biết, Khoa được thành lập năm 1973, đến nay đã trải qua 53 năm xây dựng và phát triển.

Khoa hiện có 3 phòng khám và 85 giường nội trú, đảm nhiệm khám, cấp cứu và điều trị hầu hết các bệnh lý nội khoa trẻ em. Từ đầu năm 2026 đến nay, khoa đã thực hiện gần 20.000 lượt khám, tiếp nhận khoảng 1.900 bệnh nhi cấp cứu và thu dung gần 3.000 bệnh nhân điều trị nội trú.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thăm, động viên, tặng quà các bệnh nhi đang chữa bệnh tại Bệnh viện Quân y 103. Ảnh: Phạm Hùng

Cùng với nhiệm vụ khám, chữa bệnh, Khoa Nhi là cơ sở giảng dạy, thực hành lâm sàng Nhi khoa của Học viện Quân y; đồng thời, triển khai các đề tài nghiên cứu cấp cơ sở, có nhiều công trình được công bố trên các tạp chí trong nước, quốc tế và báo cáo tại các hội nghị quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết gửi món quà của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng 2 bệnh viện để tổ chức đêm Rằm Trung thu, chia vui với các bệnh nhi; chúc các bệnh nhi đón Tết Trung thu vui vẻ, sớm khỏi bệnh, trở về tiếp tục học tập cùng các bạn.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm công tác bảo vệ, chăm sóc và tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện. Hằng năm, vào dịp này, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị và khu dân cư đều quan tâm, chăm lo, tổ chức đa dạng các hoạt động vui chơi cho thiếu nhi, thể hiện nét đẹp văn hóa và sự chăm lo đối với thế hệ tương lai của đất nước.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản thăm, động viên, tặng quà các bệnh nhi đang chữa bệnh. Ảnh: Phạm Hùng

Năm nay, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có Thư gửi thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu, chúc các cháu chăm ngoan, học giỏi, trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.

Trong bối cảnh yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là trẻ em ngày càng được quan tâm, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị 2 bệnh viện tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng thời bồi dưỡng, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh.

Trong đó, Bệnh viện Nhi Hà Nội phải tiếp tục xây dựng đội ngũ y, bác sĩ có chuyên môn cao, trách nhiệm và tâm huyết, từng bước mở rộng quy mô. Với đặc thù nhiều bệnh nhi còn nhỏ, chưa thể diễn đạt chính xác tình trạng đau, bệnh, các bác sĩ phải chú trọng quan sát biểu hiện, cảm xúc của trẻ để nhận diện tình trạng bệnh, từ đó có phương pháp khám, điều trị và động viên tinh thần phù hợp.

Đối với Bệnh viện Quân y 103, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng Khoa Nhi; phát huy đội ngũ y, bác sĩ giàu kinh nghiệm, đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật cao trong khám, chữa bệnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe trẻ em trên địa bàn và con em cán bộ, chiến sĩ.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trao quà của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Bệnh viện Quân y 103. Ảnh: Phạm Hùng

Để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho trẻ em trong thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Bệnh viện Nhi Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước xây dựng và khai thác bệnh án điện tử, phục vụ theo dõi sức khỏe trẻ em liên tục từ nhỏ đến khi trưởng thành. Qua đó, tăng cường tư vấn, chăm sóc sức khỏe từ xa, giúp gia đình chủ động phòng bệnh và chăm sóc trẻ.

Tại buổi thăm, lãnh đạo hai bệnh viện nhấn mạnh, sự quan tâm, những món quà Trung thu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước là nguồn động viên tinh thần đối với các bệnh nhi và gia đình, tiếp thêm nghị lực để các em vượt qua bệnh tật; đồng thời là động lực đối với tập thể cán bộ, y, bác sĩ bệnh viện trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trẻ em.

Các bệnh viện sẽ tiếp tục nỗ lực, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, giữ vững phẩm chất, y đức của người thầy thuốc, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cũng nhân dịp này, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã thăm hỏi, động viên và trao những phần quà ý nghĩa đến các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103.