Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết làm việc với các cơ quan về phát huy vai trò của văn hóa, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế

Dự cuộc làm việc có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Dương Trung Ý.

Cùng dự có: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Hữu Phú; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, địa phương...

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Thắng

Phát biểu mở đầu cuộc làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nêu rõ, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với mục tiêu tăng trưởng “hai con số” đòi hỏi phải khơi thông mọi nguồn lực, trước hết là nguồn lực nội sinh. Tại Phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu: phải xác lập văn hóa là trụ cột của phát triển, động lực tăng trưởng mới; phát triển công nghiệp văn hóa thành một động lực tăng trưởng và phải đo lường được đóng góp của từng ngành, từng địa phương.

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị giao chỉ tiêu: Đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GDP, hình thành từ 5 đến 10 thương hiệu quốc gia; đến năm 2045 đóng góp khoảng 9% GDP.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương về đổi mới mô hình phát triển đất nước yêu cầu văn hóa Việt Nam phải trở thành một lợi thế trong phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại. Như vậy, Đảng đã chuyển từ khẳng định vị trí của văn hóa sang giao chỉ tiêu cho văn hóa. Đã là chỉ tiêu thì phải có lộ trình, có kế hoạch, có sản phẩm và có người chịu trách nhiệm.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ 5 vấn đề: nhận diện và lượng hóa cho được đóng góp của văn hóa vào tăng trưởng; xác định rõ lĩnh vực có khả năng trở thành động lực tăng trưởng mới; nhận diện đúng và tháo gỡ những điểm nghẽn then chốt đang cản trở việc chuyển hóa nguồn lực văn hóa thành giá trị; xác định vị trí của chuyển đổi số, dữ liệu, tài sản trí tuệ và đổi mới sáng tạo trong việc tạo bước nhảy về quy mô; cơ chế phối hợp theo dõi, đánh giá và truyền thông.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Tại cuộc làm việc, các đại biểu cho rằng, mô hình phát triển văn hóa, con người toàn diện, hiện đại, sáng tạo, giàu bản sắc và nhân văn đã được xác định là một trong bảy thành phần của mô hình phát triển Việt Nam. Văn hóa đóng góp cho tăng trưởng không chỉ bằng doanh thu. Đóng góp sâu xa nhất của văn hóa là làm nên chất lượng con người, chất lượng xã hội và chất lượng của sự phát triển. Một nền kinh tế muốn tăng trưởng nhanh và dài hạn cần có niềm tin, kỷ cương, khát vọng vươn lên và một bản sắc đủ mạnh để không hòa tan, tất cả đều bắt rễ từ văn hóa.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đặng Xuân Phương phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Để phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của văn hóa đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, cần tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo chuyển biến rõ trong tổ chức thực hiện; vừa nâng cao năng lực tạo ra giá trị từ văn hóa, vừa xây dựng được hệ thống thống kê, đo lường để xác định đầy đủ, chính xác mức đóng góp của văn hóa đối với tăng trưởng kinh tế.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Thắng

Cũng có ý kiến cho rằng, những năm gần đây, các cơ quan báo chí cả ở Trung ương và địa phương đã chủ động tham gia rất nhiều các hoạt động văn hóa, thể thao quy mô lớn và có tác động rất lớn đối với xã hội. Do đó, đề nghị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng cơ chế chia sẻ dữ liệu ngành cho các cơ quan báo chí chủ lực.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Thắng

Bên cạnh đó, cho phép cơ quan báo chí chủ lực tham gia cơ chế đặt hàng sáng tạo tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí có giá trị cao. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì định kỳ các diễn đàn kết nối các cơ quan báo chí, nhà quản lý, doanh nghiệp văn hóa để vướng mắc được tháo gỡ kịp thời; các cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ hơn với báo chí chủ lực để những mô hình văn hóa gắn với sinh kế người dân ở cơ sở được lan tỏa sâu rộng.