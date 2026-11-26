Ngày 26/11, đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và công tác xây dựng Đảng. Tại buổi làm việc, đồng chí nhấn mạnh yêu cầu Khánh Hoà đặt mục tiêu phát triển cao hơn, có tầm nhìn dài hạn, khơi dậy khát vọng vươn lên và đưa Khu kinh tế Vân Phong trở thành động lực tăng trưởng đột phá của tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần tiếp tục xác lập những vấn đề trọng tâm, cụ thể để phấn đấu. Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mới chỉ là đích đến ban đầu. Tầm nhìn hướng tới phải cao hơn, xa hơn, lấy ấm no, hạnh phúc của nhân dân, sự hài hòa văn hóa và sức hấp dẫn đầu tư làm thước đo, qua đó thu hẹp khoảng cách, “kéo” Khánh Hòa đến gần hơn với thế giới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Nhấn mạnh vai trò của công tác nghiên cứu và quy hoạch mang tầm chiến lược để bảo đảm phát triển bền vững, đồng chí Trịnh Văn Quyết chỉ rõ: Đối với Khu kinh tế Vân Phong, đây chính là thời cơ vàng để Khánh Hòa tạo bước ngoặt đột phá, song cũng đi kèm nhiều rủi ro, thách thức đòi hỏi phải nhận diện và dự báo đầy đủ. Để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của khu kinh tế trọng điểm này, tỉnh cần chủ động kiến tạo cơ chế, chính sách phù hợp; phát huy mạnh mẽ tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”, đồng thời chú trọng đầu tư phát triển văn hóa và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Về công tác xây dựng Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý Khánh Hòa phải cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng thành hành động thực tiễn, chuyển hóa thành nhận thức và sự đồng thuận sâu rộng trong nhân dân. Công tác tư tưởng phải đi trước mở đường, đi cùng thực hiện và đi sau tổng kết thực tiễn; việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng để tạo nên “kháng thể” tự nhiên chống lại các thông tin xấu, độc.

Theo báo cáo của tỉnh Khánh Hòa tại buổi làm việc, tăng trưởng kinh tế (GRDP) 9 tháng đầu năm của tỉnh đạt 11,21%, vươn lên xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố trên cả nước và dẫn đầu khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Ước tính GRDP cả năm 2026 sẽ đạt trên 10,2%, bảo đảm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tăng trưởng được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 27/6/2026.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ, gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (các khóa XI, XII, XIII, XIV). Điểm nhấn nổi bật là Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định “Về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn mới”.

Khẳng định quyết tâm của địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong cho biết tỉnh đã nghiêm túc quán triệt và triển khai các nghị quyết quan trọng của Đảng. Đặc biệt, chủ trương của Bộ Chính trị về phát triển Khu kinh tế Vân Phong đã tạo hành lang pháp lý vững chắc, mở ra dư địa tăng trưởng mới cho địa phương.

Thời gian tới, Khánh Hòa sẽ huy động tối đa nguồn lực, phát huy tinh thần đoàn kết để tháo gỡ điểm nghẽn, tạo chuyển biến thực chất; trọng tâm là hoàn thiện toàn diện các tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược có tiềm lực tài chính, công nghệ hiện đại đến hợp tác, triển khai dự án.