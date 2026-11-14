Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tuyên Quang

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các đại biểu dự Ngày hội ở thôn Thia, xã Tân Trào.

Cùng dự có ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Về phía tỉnh Tuyên Quang có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; cùng đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và xã Tân Trào.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy dự Ngày hội.

Tại Ngày hội, các đại biểu ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), khẳng định vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2026, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2027; trao đổi các giải pháp gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết tặng hoa chúc mừng Ngày hội.

Thôn Thia có 5 dân tộc cùng sinh sống với 297 hộ và 1.297 nhân khẩu. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 61 triệu đồng/người/năm. Đến cuối năm 2026, hộ nghèo toàn thôn còn 4 hộ, hộ cận nghèo còn 7 hộ, giảm 5 hộ so với năm 2025. Thôn được công nhận và giữ vững danh hiệu thôn văn hóa 5 năm liên tục; có 291/297 hộ gia đình văn hóa, đạt 97,9%.

Đông đảo đại biểu và nhân dân dự Ngày hội.

Thực hiện Dự án cải tạo và nâng cấp tuyến đường cách mạng từ Tân Trào đi xã Trung Yên (cũ), thôn đã có hơn 200 hộ có diện tích đất nằm trong diện thu hồi, mặc dù chưa được nhận tiền đền bù nhưng nhân dân đã chủ động tháo dỡ cây trồng, vật kiến trúc trên đất để tạo điều kiện cho đơn vị thi công thực hiện đúng kế hoạch.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Phát biểu tại Ngày hội, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh Tân Trào là vùng đất có vị trí đặc biệt trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về đây sống và làm việc, lãnh đạo cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa Tháng Tám.

Tại đình Tân Trào, Quốc dân Đại hội họp, quyết định chủ trương Tổng khởi nghĩa và thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam; dưới gốc đa Tân Trào, Đội Việt Nam Giải phóng quân làm lễ xuất quân, mở đường cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại Ngày hội của nhân dân thôn Thia.

Trong những năm kháng chiến, thôn Thia là nơi che chở, đùm bọc Ban Tuyên huấn Trung ương. Tháng 5/1950, Hội nghị Tuyên huấn toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức tại Tân Trào, vinh dự đón Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện. Đồng bào các dân tộc nơi đây đã nhường cơm sẻ áo, bảo vệ cán bộ, giữ gìn bí mật, góp phần bảo vệ an toàn các cơ quan Trung ương. Những đóng góp đó thể hiện sâu sắc truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết và lòng son sắt của nhân dân đối với cách mạng.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết tặng quà cho nhân dân thôn Thia tại Ngày hội.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, trải qua 96 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, MTTQ Việt Nam đã tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam ở trong nước, ngoài nước thành một khối thống nhất. Thực tiễn lịch sử cho thấy, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quan trọng bảo đảm sự vững mạnh của cách mạng, giúp đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Năm 2026, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, cách đây 80 năm, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất ngày 24/11/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam và Quốc hội quyết định lấy ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh tặng quà chúc mừng thôn Thia tại Ngày hội.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết bày tỏ vui mừng trước những đổi thay của thôn Thia. Sau hợp nhất, địa bàn rộng hơn, nhiều dân tộc cùng chung một mái nhà, nhưng lòng người vẫn một mối, nhanh chóng ổn định và gắn kết. Đặc biệt, bà con đã tự nguyện nhường đất, tháo dỡ công trình để tuyến đường cách mạng Tân Trào - Trung Yên kịp thời được khánh thành.

Làng xóm sạch đẹp, đường quê sáng đèn; danh hiệu thôn văn hóa được giữ vững nhiều năm liền, xóm làng bình yên, không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Đó không chỉ là thành tích, mà còn là bằng chứng sinh động về tinh thần Tân Trào năm xưa vẫn đang chảy trong huyết quản người dân thôn Thia hôm nay; ý Đảng đã thực sự hợp với lòng dân ngay từ cơ sở.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng nhân dân thôn Thia.

Để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, gìn giữ bản sắc văn hóa và tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị người dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số vào sản xuất, phát triển du lịch cộng đồng gắn với di tích lịch sử, tạo sinh kế bền vững. Đồng thời, chú trọng gìn giữ bản sắc văn hóa, phát huy truyền thống cách mạng, để Tân Trào phát triển giàu đẹp mà vẫn giữ được những giá trị riêng.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Tuyên Quang tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng, phát triển du lịch, để Tân Trào xứng đáng là trung tâm văn hóa - lịch sử của cả nước.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết tin tưởng, với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Trào nói chung, thôn Thia nói riêng sẽ tiếp tục phát huy nội lực, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các đại biểu dâng hương tại di tích Ban Tuyên huấn Trung ương.

Sáng cùng ngày, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng Đoàn công tác đã đến thăm, dâng hương tại di tích Ban Tuyên huấn Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương). Trong không khí trang nghiêm, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các thành viên đoàn công tác đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân những thế hệ cán bộ ngành Tuyên giáo đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Di tích Ban Tuyên huấn Trung ương tại thôn Thia là địa chỉ lịch sử ghi dấu một giai đoạn hoạt động quan trọng của ngành Tuyên giáo trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Từ cuối năm 1949 đến cuối năm 1953, nơi đây là địa điểm làm việc của cơ quan Ban Tuyên huấn Trung ương.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm hỏi, tặng quà gia đình bà Nông Thị Luân - hộ gia đình chính sách.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình tiêu biểu trong hiến đất xây dựng công trình di tích Ban Tuyên huấn Trung ương.