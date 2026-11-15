Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết dự Lễ kỉ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Hà Đông

Dự Lễ kỉ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết và các đại biểu dự Lễ kỉ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Hà Đông

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Ngô Đông Hải; Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía thành phố Hải Phòng có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Hiệu; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hoàng Quốc Thưởng; Giám đốc Sở NN&MT Bùi Văn Thăng; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết và các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Hiệu nhấn mạnh, chặng đường 50 năm là dấu mốc để các thế hệ thầy và trò Trường THPT Hà Đông cùng nhìn lại quá trình xây dựng, trưởng thành, tri ân những cống hiến thầm lặng và tiếp nối các giá trị tốt đẹp của nhà trường. Ra đời trong những năm đầu đất nước thống nhất, khi việc học lên cấp 3 của con em địa phương còn nhiều khó khăn, Trường THPT Hà Đông đã góp phần mở thêm cơ hội học tập, nâng cao dân trí và đào tạo nguồn nhân lực cho quê hương.

Dù những ngày đầu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, tinh thần hiếu học, đoàn kết, vượt khó và sự tận tâm với học trò đã từng bước được vun đắp, trở thành truyền thống của nhà trường qua nhiều thế hệ. Những đổi thay về quy mô, cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục hôm nay là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Trường THPT Hà Đông

Thành quả đáng tự hào và có ý nghĩa lâu dài nhất là sự trưởng thành của các thế hệ học sinh, hiện đang công tác trên nhiều lĩnh vực, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước. Trong đó có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết, cựu học sinh niên khóa 1981 - 1984.

Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Hiệu trân trọng cảm ơn Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đã dành thời gian về dự lễ kỷ niệm, chung vui với các thế hệ thầy và trò nhà trường, qua đó thể hiện tình cảm gắn bó với mái trường và quê hương.

Các đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Hiệu biểu dương những kết quả các thế hệ thầy và trò đã đạt được; trân trọng ghi nhận sự tận tụy, tâm huyết của đội ngũ nhà giáo cùng sự quan tâm, đồng hành của cấp ủy, chính quyền, ngành giáo dục, nhân dân, phụ huynh và cựu học sinh trong suốt 50 năm qua.

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Hà Đông quan tâm, tạo điều kiện để nhà trường phát triển; chú trọng công tác xây dựng Đảng, phối hợp với ngành Giáo dục bảo đảm an ninh, an toàn trường học, phát huy truyền thống hiếu học, đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài.

Trường THPT Hà Đông cần xác định rõ mục tiêu phát triển, phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục qua từng năm học; chú trọng xây dựng văn hóa, đạo đức, kỷ cương và phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ cho học sinh. Nhà trường cần quan tâm nâng cao năng lực ngoại ngữ, năng lực số, tư duy sáng tạo và giáo dục hướng nghiệp; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn, gắn với định hướng mô hình “Trường học xã hội chủ nghĩa” của thành phố.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới công tác quản trị, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tránh chạy theo thành tích hình thức. Chất lượng giáo dục thực chất và sự tiến bộ của học sinh phải là thước đo cao nhất.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Hiệu tặng hoa và quà chúc mừng Trường THPT Hà Đông

Đối với đội ngũ nhà giáo, Chủ tịch HĐND mong muốn mỗi thầy giáo, cô giáo luôn giữ vững tâm huyết, tinh thần trách nhiệm và lòng tự trọng nghề nghiệp; không ngừng tự học, đổi mới phương pháp giảng dạy, tận tâm với học sinh. Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn phải định hướng tư duy, truyền cảm hứng, phát hiện năng lực và bồi dưỡng nhân cách cho học sinh. Công nghệ cần được sử dụng như công cụ hỗ trợ, không thể thay thế bản chất của giáo dục.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Hiệu trao bức trướng của UBND thành phố tặng Trường THPT Hà Đông.

Chủ tịch HĐND Lê Văn Hiệu mong muốn các bậc phụ huynh tiếp tục đồng hành cùng nhà trường trên tinh thần tin tưởng, trách nhiệm và yêu thương; quan tâm đến sức khỏe, nhân cách, đời sống tinh thần và sự trưởng thành của con em.

Đối với học sinh, cần nuôi dưỡng ước mơ, nghiêm túc trong học tập, kiên trì rèn luyện, chủ động tự học, biết đặt câu hỏi và sáng tạo; làm chủ tri thức, công nghệ, sống trung thực, nhân ái, có kỷ luật và khát vọng cống hiến.

Trong không khí trang trọng, ấm áp, các thế hệ thầy và trò nhà trường cùng ôn lại chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển, chia sẻ những kỷ niệm dạy và học trong những năm tháng còn nhiều khó khăn, đồng thời bày tỏ lòng tri ân đối với các thế hệ nhà giáo đã tận tâm gắn bó, góp sức xây dựng và vun đắp truyền thống nhà trường.

Nhà giáo Tiêu Thị Tám, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường THPT Hà Đông đọc diễn văn kỉ niệm

Tiếp nối truyền thống, nhà trường xác định tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chăm lo đội ngũ nhà giáo, đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ, giữ vững kỷ cương và văn hóa học đường; tạo điều kiện để mỗi học sinh tiến bộ, phát huy năng lực, sở trường.

Nhân dịp này, Trường THPT Hà Đông đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ghi nhận thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển; đón nhận bức trướng của UBND thành phố Hải Phòng mang dòng chữ “50 năm đoàn kết - đổi mới - sáng tạo - phát triển”. 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển nhà trường được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.