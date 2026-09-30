Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết dâng hương tưởng niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, đã gửi lẵng hoa và lễ phẩm kính dâng, thành kính tưởng niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Trong không khí thiêng liêng, thành kính, các đại biểu dâng hoa, dâng hương, dành phút tưởng niệm, tri ân những công lao, đóng góp to lớn của cụ Huỳnh Thúc Kháng trọn đời vì nước vì dân. Các đại biểu cũng tham quan nhà trưng bày những tư liệu, hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Viết vào sổ lưu niệm, đồng chí Trịnh Văn Quyết bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và tưởng nhớ vô hạn đối với cụ Huỳnh Thúc Kháng - nhà chí sĩ yêu nước, trí thức lớn của dân tộc, tấm gương sáng ngời về khí tiết, nhân cách, trọn đời hết lòng vì nước, vì dân.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết ghi sổ lưu niệm tại nhà trưng bày những tư liệu, hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

“Được Quốc hội khóa I tín nhiệm giao trọng trách Bộ trưởng Bộ Nội vụ, được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt tin cậy giao Quyền Chủ tịch nước giữa lúc vận nước "ngàn cân treo sợi tóc", cụ đã vững vàng "dĩ bất biến, ứng vạn biến", cùng Chính phủ giữ vững chính quyền cách mạng non trẻ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao. Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đời đời ghi nhớ, tri ân và tôn vinh công lao to lớn ấy.

Thế hệ hôm nay và mai sau nguyện học tập noi gương và tiếp nối tinh thần Huỳnh Thúc Kháng - chí khí bền, đạo đức cao, tận hiến cho Tổ quốc và Nhân dân - chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, đồng chí Trịnh Văn Quyết ghi vào sổ lưu niệm.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết cùng các đại biểu trồng cây trong khuôn viên Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Dịp này, đồng chí Trịnh Văn Quyết đã trồng cây tại khuôn viên Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng.