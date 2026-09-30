Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết dâng hương cụ Huỳnh Thúc Kháng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn gửi lẵng hoa và lễ phẩm tưởng niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo TP Đà Nẵng cùng thân nhân gia tộc cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết dâng hương tại Khu lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng

Tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ cụ Huỳnh Thúc Kháng, nhà chí sĩ yêu nước, nhà trí thức lớn của dân tộc, nguyên Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, người có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng chính quyền cách mạng.

Các đại biểu tham dự lễ dâng hoa, dâng hương tại Di tích quốc gia Nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh: Q.V)

Trong sổ lưu niệm, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết viết: Nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (01/10/1876-01/10/2026), Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và tưởng nhớ vô hạn đối với cụ Huỳnh Thúc Kháng, nhà chí sĩ yêu nước, trí thức lớn của dân tộc, tấm gương sáng ngời về khí tiết, nhân cách, trọn đời hết lòng vì nước, vì dân.

Ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam tham quan Khu lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng.

“Được Quốc hội khóa I tín nhiệm giao trọng trách Bộ trưởng Nội vụ, được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt tin cậy giao Quyền Chủ tịch nước giữa lúc vận nước "ngàn cân treo sợi tóc", Cụ Huỳnh đã vững vàng "dĩ bất biến, ứng vạn biến", cùng Chính phủ giữ vững chính quyền cách mạng non trẻ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời ghi nhớ, tri ân và tôn vinh công lao to lớn ấy. Thế hệ hôm nay và mai sau nguyện học tập noi gương và tiếp nối tinh thần Huỳnh Thúc Kháng - chí khí bền, đạo đức cao, tận hiến cho Tổ quốc và nhân dân - chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, đồng chí Trịnh Văn Quyết ghi trong sổ lưu niệm.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết và đại biểu trồng cây tại Khu lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng đoàn công tác trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng.