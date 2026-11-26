Sáng nay 26/11/2026, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Đức Xu, đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ xã Ninh Sơn thuộc Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa. Cùng dự có đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo các Vụ trực thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi lễ.

Về phía địa phương có đồng chí Trần Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết chúc mừng đảng viên Nguyễn Đức Xu – một cán bộ lão thành cách mạng tham gia hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, kháng chiến chống Mỹ và thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào, vinh dự nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Đức Xu.

“Đất nước đang bước vào giai đoạn mới của cách mạng, hướng tới mốc 100 năm thành lập Đảng (1930-2030) và 100 năm Quốc khánh (1945-2045). Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân luôn có nhiều kỳ vọng, khát vọng lớn lao về một nước Việt Nam hùng cường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó mọi người dân đều được hưởng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Những thành quả đạt được hôm nay có sự đóng góp to lớn của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong cả nước, cùng với sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế; trong đó có đóng góp của đảng viên Nguyễn Đức Xu” – đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là phần thưởng cao quý, mà còn là dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời của đảng viên Nguyễn Đức Xu trong chặng đường dài nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, cống hiến và giữ gìn phẩm chất của người chiến sĩ Cộng sản, gắn bó cuộc đời mình với sự nghiệp cách mạng của Đảng, quê hương, đất nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Đức Xu.

Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng trao cho đồng chí Nguyễn Đức Xu là sự ghi nhận của Đảng về quá trình rèn luyện, cống hiến của đồng chí và cũng là niềm tự hào của gia đình, quê hương, Đảng bộ xã Ninh Sơn và Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Khánh Hòa tiếp tục, thường xuyên quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho các đảng viên lão thành và người có công với cách mạng; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Đây là việc làm thiết thực, kịp thời, thể hiện sự tri ân những người đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tin, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân trong thời kỳ mới.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Ninh Sơn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở địa phương. Từ đó, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới.