Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Tiếp nối tinh thần Huỳnh Thúc Kháng - 'chí khí bền, đạo đức cao'

Chiều 30/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng ở xã Thạnh Bình, TP. Đà Nẵng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh: Hoài Văn)

Hoạt động diễn ra nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026), thể hiện sự tri ân đối với những cống hiến của cụ cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Tham gia đoàn có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo TP. Đà Nẵng cùng thân nhân gia tộc cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Tại Nhà lưu niệm, đoàn thành kính dâng hương, dâng hoa và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ cụ Huỳnh Thúc Kháng - nhà chí sĩ yêu nước, nhà trí thức lớn của dân tộc, nguyên Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, người có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng chính quyền cách mạng.

Viết vào sổ lưu niệm, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và tưởng nhớ cụ Huỳnh Thúc Kháng - nhà chí sĩ yêu nước, trí thức lớn của dân tộc, tấm gương sáng ngời về khí tiết và nhân cách.

Được Quốc hội khóa I tín nhiệm giao trọng trách Bộ trưởng Bộ Nội vụ, được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt tin cậy giao Quyền Chủ tịch nước giữa lúc “ngàn cân treo sợi tóc”, cụ đã vững vàng “dĩ bất biến ứng vạn biến” cùng Chính phủ giữ vững chính quyền non trẻ, cùng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng đoàn công tác trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng.

“Đảng, Nhà nước và nhân dân đời đời nhớ ơn, tri ân và tôn vinh công lao to lớn ấy. Thế hệ trẻ hôm nay và mai sau nguyện học tập noi gương và tiếp nối tinh thần Huỳnh Thúc Kháng - chí khí bền, đạo đức cao, tận hiến cho Tổ quốc và Nhân dân, chung sức đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết viết trong sổ lưu niệm.

Dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đoàn công tác trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng.