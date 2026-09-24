Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, động viên bệnh nhi tại Hà Nội

Sáng 24/9, nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà và động viên các bệnh nhi đang điều trị dài ngày tại Bệnh viện Nhi Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Lê Đức Luận, Thứ trưởng Bộ Y tế; Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Bùi Duy Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Trung ương và Hà Nội.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Ngô Quang Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội, cho biết bệnh viện chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10/2024. Đến nay, bệnh viện có 579 cán bộ, nhân viên, trong đó có nhiều bác sĩ, chuyên gia được đào tạo và công tác tại các cơ sở y tế lớn. Bệnh viện có 34 đơn vị trực thuộc, gồm các phòng chức năng, khoa lâm sàng và cận lâm sàng.

Sau gần 2 năm hoạt động, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 263.000 lượt khám ngoại trú và hơn 40.000 lượt điều trị nội trú. Bệnh viện đã triển khai một số kỹ thuật chuyên sâu như phẫu thuật nội soi một lỗ, hạ thân nhiệt chỉ huy, phẫu thuật chỉnh hình khe hở môi - vòm miệng, thở máy cao tần và hồi sức sơ sinh nâng cao.

Bệnh viện đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để triển khai kỹ thuật ghép thận trẻ em và phát triển lĩnh vực phẫu thuật tim mạch trong thời gian tới.

Tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, đồng chí Trịnh Văn Quyết cùng đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên các bệnh nhi đang điều trị, trao quà Trung thu và gửi lời chúc các em sớm hồi phục sức khỏe.

Phát biểu tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, đặc biệt là những bệnh nhi phải điều trị dài ngày, không có điều kiện đón Trung thu cùng gia đình, bạn bè. Việc tổ chức các hoạt động Trung thu tại bệnh viện không chỉ tạo không khí vui tươi cho các em mà còn là sự động viên tinh thần, giúp bệnh nhi có thêm nghị lực trong quá trình điều trị.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị Bệnh viện Nhi Hà Nội tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng chuyên môn, xây dựng đội ngũ y bác sĩ vừa giỏi chuyên môn, vừa có y đức và tinh thần trách nhiệm. Bệnh viện cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, số hóa bệnh án, hướng tới theo dõi sức khỏe trẻ em liên tục từ sớm và tăng cường tư vấn, hỗ trợ y tế từ xa cho gia đình. Trước nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng, bệnh viện cũng cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu phương án phát triển, mở rộng quy mô trong thời gian tới.

Sau khi thăm Bệnh viện Nhi Hà Nội, đoàn công tác đến Bệnh viện Quân y 103, thăm và tặng quà Trung thu cho các bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Nhi của bệnh viện.

Tại đây, đồng chí Trịnh Văn Quyết thăm hỏi tình hình sức khỏe, điều trị của các bệnh nhi, động viên các em và gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị.

Theo báo cáo, Bệnh viện Quân y 103 hiện tiếp nhận khoảng 4.000 lượt bệnh nhân ngoại trú và 2.000 bệnh nhân nội trú mỗi ngày. Khoa Nhi của bệnh viện thực hiện nhiệm vụ khám, điều trị cho trẻ em, trong đó có con em cán bộ, chiến sĩ và người dân trên địa bàn.

Phát biểu tại Bệnh viện Quân y 103, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh trẻ em là thế hệ kế tục, chủ nhân tương lai của đất nước, vì vậy chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trẻ em là nhiệm vụ có ý nghĩa lâu dài. Trong dịp Trung thu, sự quan tâm, động viên đối với những bệnh nhi phải điều trị trong bệnh viện càng có ý nghĩa, góp phần bù đắp phần nào những thiệt thòi khi các em không thể đón Tết Trung thu cùng gia đình và bạn bè.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị Bệnh viện Quân y 103 tiếp tục phát triển Khoa Nhi, nâng cao năng lực chuyên môn, chú trọng đào tạo đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn và y đức, đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị đặc thù đối với trẻ em. Đồng thời, bệnh viện cần tiếp tục quan tâm tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho bệnh nhi đang điều trị, nhất là những trường hợp phải điều trị dài ngày.

Chuyến thăm, tặng quà Trung thu của đoàn công tác tại Bệnh viện Nhi Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 là hoạt động động viên các bệnh nhi đang điều trị, đồng thời thể hiện sự quan tâm đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe trẻ em.

Hình ảnh Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thăm, động viên các bệnh nhi sáng 24/9 nhân dịp Tết Trung thu:

Sáng 24/9, nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên các bệnh nhi đang điều trị dài ngày tại Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Phát biểu tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, chăm sóc sức khỏe trẻ em là đầu tư cho tương lai đất nước, đồng thời đề nghị bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, y đức và ứng dụng công nghệ trong khám, chữa bệnh.

Thay mặt đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trịnh Văn Quyết đã trao những phần quà Trung thu gửi tặng các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Đoàn công tác trao các phần quà của Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tặng Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các thành viên đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thăm hỏi, động viên và trao quà Trung thu cho một số bệnh nhi đang điều trị dài ngày tại bệnh viện.

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận trao quà Trung thu tặng các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Cũng trong sáng 24/9, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà và động viên các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 103.

Tại Bệnh viện Quân y 103, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị tiếp tục quan tâm đầu tư, phát triển Khoa Nhi, nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị và xây dựng đội ngũ cán bộ y tế đáp ứng yêu cầu chăm sóc bệnh nhi.

Thay mặt đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trịnh Văn Quyết đã trao những phần quà Trung thu gửi tặng các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 103.

Đoàn công tác trao các phần quà của Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tặng Bệnh viện Quân y 103.

Tại Bệnh viện Quân y 103, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thăm hỏi, động viên và trao quà Trung thu cho một số bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Nhi.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các thành viên đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Quân y 103.