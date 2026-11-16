Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng đoàn công tác chúc mừng GS.TS Nguyễn Thị Doan. Ảnh: Triều Minh

Tại buổi gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết gửi lời thăm hỏi, chúc mừng GS.TS Nguyễn Thị Doan; tri ân những đóng góp của bà và các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trò chuyện với GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, trong chuyến thăm nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: Triều Minh

Đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, các thế hệ nhà giáo đi trước đã truyền cảm hứng và tạo động lực cho đội ngũ kế cận. Khẳng định vai trò của giáo dục đối với sự phát triển đất nước, đồng chí cho rằng để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế hai con số, ngành Giáo dục và Đào tạo cần đi trước một bước trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là ở các lĩnh vực công nghệ mới.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ngành Giáo dục cần có chiến lược phát hiện, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài, chú trọng phát huy năng lực đào tạo trong nước. Đồng chí đề nghị tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết về thu hút và trọng dụng nhân tài, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan, GS.TS Nguyễn Thị Doan cho biết những lời động viên là động lực để bà tiếp tục đóng góp cho giáo dục và khuyến học. Bà chia sẻ, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp để cả nước tri ân các thế hệ thầy cô giáo.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng tặng hoa GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, trong chuyến thăm nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: Triều Minh

Nhìn lại 54 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, nguyên Phó Chủ tịch nước cho biết bà có 27 năm trực tiếp đứng lớp. Sau khi rời bục giảng, bà công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sau đó giữ cương vị Phó Chủ tịch nước. Khi thôi đảm nhiệm chức vụ này, bà tiếp tục dành 10 năm cho công tác khuyến học tại Hội Khuyến học Việt Nam.

GS.TS Nguyễn Thị Doan đánh giá cao sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và sự quan tâm, đồng hành của Ban Tuyên giáo Trung ương đối với công tác giáo dục, khuyến học.​

Vui mừng trước sự quan tâm của Đảng đối với đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, nguyên Phó Chủ tịch nước khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, khuyến học, khuyến tài của đất nước.