Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan

Đồng chí Trịnh Văn Quyết chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. (Ảnh: Đông Hà)

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết gửi lời thăm hỏi, chúc mừng Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan; tri ân những đóng góp của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đặc biệt là những nỗ lực thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên cương vị Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam .

Thông tin về tình hình giáo dục và đào tạo hiện nay, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với lĩnh vực này, hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.​

Nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng hai con số đòi hỏi phải có nguồn nhân lực chất lượng cao, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề cập những định hướng mới của Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo cùng các chủ trương phát hiện, đào tạo, trọng dụng nhân tài.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, tâm huyết, truyền cảm hứng cho các thế hệ nhà giáo, giảng viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Bày tỏ xúc động và cảm ơn sự quan tâm của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Đoàn công tác, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chia sẻ về quá trình hơn 50 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục. Dù đảm nhiệm nhiều cương vị khác nhau, bà luôn dành tâm huyết cho sự nghiệp trồng người; đồng thời đánh giá cao sự quan tâm, đồng hành của Ban Tuyên giáo Trung ương đối với công tác giáo dục, khuyến học.​

Vui mừng trước sự quan tâm của Đảng đối với đổi mới toàn diện giáo dục-đào tạo, và mong muốn, công tác giáo dục tiếp tục được nâng cao hơn nữa, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân, nguyên Phó Chủ tịch nước khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, khuyến học, khuyến tài của đất nước.