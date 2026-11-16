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Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan

Chiều 16/11/2026, tại Hà Nội, Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm, chúc mừng GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026).

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Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thăm hỏi Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thăm hỏi Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thăm, chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thăm, chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/truong-ban-tuyen-giao-trung-uong-tham-chuc-mung-nguyen-pho-chu-tich-nuoc-nguyen-thi-doan-post1403306.html