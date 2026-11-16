Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan
Chiều 16/11/2026, tại Hà Nội, Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm, chúc mừng GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026).
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/truong-ban-tuyen-giao-trung-uong-tham-chuc-mung-nguyen-pho-chu-tich-nuoc-nguyen-thi-doan-post1403306.html