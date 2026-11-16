Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan

Nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026), ba giảng viên Học viện Ngoại giao vinh dự được Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen, ghi nhận những đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác đối ngoại của đất nước.