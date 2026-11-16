Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thăm, chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

Đồng chí Trịnh Văn Quyết trao bó hoa tươi thắm tặng đồng chí Nguyễn Thị Bình. (Ảnh: QUỲNH CHI)

Trong không khí thân tình, đồng chí Trịnh Văn Quyết ân cần thăm hỏi nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình; chúc đồng chí luôn mạnh khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, nhà giáo và nhân dân noi theo. Năm nay, bước sang tuổi 100, dù sức khỏe và thị lực đã giảm sút, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình vẫn quan tâm dõi theo tình hình đất nước, đặc biệt là những vấn đề liên quan giáo dục và đào tạo.

Nhắc lại dấu ấn của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đối với Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Thường trực Giáo dục và Đào tạo cho biết, đồng chí Nguyễn Thị Bình là người đã đề xuất Chính phủ lấy ngày 20/11 hằng năm là Ngày Nhà giáo Việt Nam; góp phần hình thành một ngày lễ có ý nghĩa sâu sắc, trở thành dịp để toàn xã hội tôn vinh, tri ân các thế hệ nhà giáo, khẳng định truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. (Ảnh: QUỲNH CHI)

Bày tỏ sự quan tâm, trăn trở đối với sự nghiệp giáo dục nước nhà, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cho rằng, những yêu cầu đặt ra đối với giáo dục hiện nay rất lớn, song quá trình tổ chức thực hiện không đơn giản, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm và đồng lòng cao.

Trao đổi với đồng chí Nguyễn Thị Bình, đồng chí Trịnh Văn Quyết thông tin, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho giáo dục và đào tạo. Từ khi triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, lĩnh vực này đã có những chuyển biến tích cực, với nhiều bước phát triển mới, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Trong đó, việc khánh thành hơn 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới là một trong những kết quả cụ thể, được nhân dân đón nhận tích cực.

Đồng chí Nguyễn Thị Bình vẫn quan tâm theo dõi tình hình đất nước, đặc biệt là những vấn đề liên quan giáo dục và đào tạo. (Ảnh: QUỲNH CHI)

Đồng chí Trịnh Văn Quyết trân trọng tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình bó hoa tươi thắm cùng lời chúc sức khỏe nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, thể hiện tình cảm tri ân những đóng góp của đồng chí đối với sự nghiệp giáo dục.