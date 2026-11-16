Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, chúc mừng Học viện Chính trị CAND và nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Thượng tướng, TS Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo...

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng đoàn công tác thăm hỏi, động viên cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị CAND.

Chia sẻ về tình hình, kết quả của Học viện Chính trị CAND với đoàn công tác, Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND cho biết: Trong những năm qua, Học viện Chính trị CAND đóng vai trò là trung tâm hàng đầu trong công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị, đồng thời đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Từ năm 2018 - 2024, Học viện là một trong ba cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an được giao thí điểm đào tạo cấp bằng Cao cấp lý luận chính trị (theo Kết luận số 25-KL/TW ngày 28/12/2017 của Ban Bí thư). Từ năm 2024 đến nay, Học viện được Ban Bí thư chính thức giao đào tạo cấp bằng Cao cấp lý luận chính trị, đã triển khai hàng chục lớp với hàng chục nghìn học viên. Đặc biệt, mới đây, Bộ Công an đã phê duyệt đề án sắp xếp, kiện toàn các học viện, trường CAND còn 6 học viện. Học viện Chính trị CAND tiếp nhận nhiệm vụ đào tạo lý luận chính trị từ các học viện, trường đại học trong CAND.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và đoàn công tác tham quan phòng truyền thống và không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Học viện Chính trị CAND.

Nhà trường đã triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia và cấp bộ, tham gia xây dựng các văn kiện quan trọng cùng nhiều đề án chiến lược cho Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, Học viện không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế, tiêu biểu là việc hỗ trợ xây dựng Học viện Chính trị Công an Lào và thúc đẩy các hoạt động đối ngoại.

Trong thời gian tới, Học viện Chính trị CAND hướng tới mục tiêu phát triển thành một trường Đảng kiểu mẫu trong lực lượng Công an, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và đổi mới chương trình đào tạo. Những thành tựu và định hướng này nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại trong giai đoạn mới gắn với thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu trong Chiến lược Công tác chính trị tư tưởng của Đảng theo Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 và Quy định số 19 ngày 8/4/2026.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết phát biểu tại buổi làm việc với Học viện Chính trị CAND.

Ngoài ra, Học viện sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác dự báo tình hình, nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học, từ đó tham mưu cho các cấp trong hoạch định chủ trương, chính sách liên quan đến công tác Công an; hoàn thiện thể chế pháp luật, phát triển lý luận nói chung và lý luận chính trị; tập trung nghiên cứu những vấn đề mới đặt ra trong triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, các nghị quyết hội nghị Trung ương và nghị quyết chuyên đề của Trung ương…

Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND phát biểu tại buổi làm việc.

Trong thời điểm cả nước hướng tới Kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết bày tỏ vui mừng được đến thăm Học viện Chính trị CAND. Đồng chí chúc mừng sự phát triển, trưởng thành của nhà trường trong suốt 12 năm qua đã có những đóng góp lớn cho lực lượng CAND và cho đất nước; khẳng định vai trò của Học viện với tư cách là trung tâm nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của lực lượng CAND và của quốc gia.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết tặng hoa chúc mừng Học viện Chính trị CAND.

Trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh mới, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị Học viện Chính trị CAND cần bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm, dám hành động vì lợi ích chung; đồng thời tranh thủ sự ủng hộ, hợp tác quốc tế. Đây là yêu cầu đòi hỏi quyết tâm chính trị cao.

Cùng với đó, tiếp tục xây dựng Học viện trở thành trung tâm nghiên cứu, phát triển lý luận chính trị hàng đầu của lực lượng CAND, đồng thời là trung tâm nghiên cứu, phát triển lý luận chất lượng cao của cả nước. Học viện cần tích cực tham gia các đề tài khoa học cấp quốc gia, cấp bộ, ngành với tư cách là đội ngũ các nhà khoa học có năng lực nghiên cứu chuyên sâu.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng hoa chúc mừng Học viện Chính trị CAND nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết cũng mong muốn Học viện Chính trị CAND chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo đại học, sau đại học, bảo đảm người học có đủ bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn trong công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng CAND và đất nước.

Học viện cũng cần tăng cường trách nhiệm quốc tế, đẩy mạnh đào tạo học viên quốc tế, góp phần thực hiện tốt hơn nữa công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND; đẩy mạnh đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng một cách thường xuyên, liên tục, lâu dài, nhất là trước những diễn biến phức tạp trên không gian số; tiếp tục nghiên cứu, tham gia hoạch định chính sách cho Đảng và Nhà nước trên nhiều lĩnh vực. Đồng thời, xây dựng Học viện mẫu mực trong công tác xây dựng Đảng....

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Học viện Chính trị CAND.

Chiều cùng ngày, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc mừng nhà giáo Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam. Trong không khí ấm áp và thân tình, đồng chí Trịnh Văn Quyết đã trao tặng bó hoa tươi thắm tới nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và gửi lời chúc sức khỏe, tri ân công ơn của nguyên Phó Chủ tịch nước cũng như của các thế hệ thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết và đoàn công tác thăm, tặng hoa chúc mừng Nhà giáo Nguyễn Thị Doan.

Phát biểu tại buổi tri ân, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh tầm quan trọng của các thế hệ nhà giáo đi trước đã tạo động lực, truyền lửa và cảm hứng cho lực lượng kế cận, để nền giáo dục ngày càng phát triển. Đồng thời đồng chí khẳng định vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của đất nước. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế 2 con số, ngành Giáo dục và Đào tạo phải đi trước một bước, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ mới và tạo bước đột phá. Muốn vậy, ngành Giáo dục cần có chiến lược trọng dụng nhân tài. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, nhân tài bền vững và trường tồn nhất chính là nhân tài Đất Việt – xuất thân từ giáo dục, do chính Việt Nam đào tạo con em mình trở thành nhân tài. Trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết về thu hút trọng dụng nhân tài, góp phần vào kiến tạo và xây dựng đất nước hùng mạnh. Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bày tỏ xúc động, cảm ơn chân thành trước những lời chúc mừng và sự quan tâm sâu sắc từ đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết, cũng như các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành và các cơ quan thông tấn báo chí. Nguyên Phó Chủ tịch nước khẳng định, mỗi lời động viên từ các cấp lãnh đạo là nguồn động lực to lớn giúp bà tiếp tục hăng say hơn nữa thúc đẩy sự nghiệp giáo dục và khuyến học của đất nước. Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chia sẻ, đến nay, bà đã có 54 năm làm việc trong ngành Giáo dục, trong đó có 27 năm trực tiếp đứng trên bục giảng. Sau khi rời bục giảng, bà từng công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương, rồi giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước; và sau khi kết thúc công tác chính quyền, bà đã tiếp tục cống hiến 10 năm tại Hội Khuyến học Việt Nam. Nguyên Phó Chủ tịch nước khẳng định, cả cuộc đời bà luôn đam mê và hết lòng với "sự nghiệp trồng người". Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá cao sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học Việt Nam. Đặc biệt, theo bà, vai trò chỉ đạo trực tiếp của Ban Tuyên giáo Trung ương và sự đồng hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Hội Khuyến học Việt Nam trong việc nâng tầm và phát triển giáo dục. Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đồng thời đánh giá cao việc kiểm tra, giám sát toàn diện ngành Giáo dục và tin tưởng đây sẽ là động lực tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức và quản trị, hướng tới mục tiêu cao nhất: Để mỗi ngày đến trường của con em thực sự là niềm hạnh phúc của nhân dân.