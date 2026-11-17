Cùng dự có các đồng chí: Thượng tướng, TS Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo…

Chia sẻ về tình hình, những kết quả mà Học viện Chính trị CAND đã đạt được, Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND cho biết: Trong những năm qua, Học viện Chính trị CAND đóng vai trò là trung tâm hàng đầu trong công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị, đồng thời đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Từ năm 2018 - 2024, học viện là một trong ba cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an được giao thí điểm đào tạo cấp bằng Cao cấp lý luận chính trị. Từ năm 2024 đến nay, Học viện được Ban Bí thư chính thức giao đào tạo cấp bằng Cao cấp lý luận chính trị, đã triển khai hàng chục lớp với hàng chục nghìn học viên.

Nhà trường đã triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia và cấp bộ, tham gia xây dựng các văn kiện quan trọng cùng nhiều đề án chiến lược cho Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, học viện không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế, tiêu biểu là việc hỗ trợ xây dựng Học viện Chính trị Công an Lào và thúc đẩy các hoạt động đối ngoại.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết tặng lẵng hoa chúc mừng

Trong thời gian tới, Học viện Chính trị CAND hướng tới mục tiêu phát triển thành một trường Đảng kiểu mẫu trong lực lượng Công an, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và đổi mới chương trình đào tạo. Những thành tựu và định hướng này nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại trong giai đoạn mới gắn với thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu trong Chiến lược công tác chính trị tư tưởng của Đảng theo Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 và quy định số 19 ngày 08/4/2026.

Ngoài ra, Học viện sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác dự báo tình hình, nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học, từ đó tham mưu cho các cấp trong hoạch định chủ trương, chính sách liên quan đến công tác công an; hoàn thiện thể chế pháp luật, phát triển lý luận nói chung và lý luận chính trị; tập trung nghiên cứu những vấn đề mới đặt ra trong triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, các Nghị quyết hội nghị Trung ương và nghị quyết chuyên đề của Trung ương và yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong bối cảnh, tình hình mới….

Trong thời điểm cả nước hướng về kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Trịnh Văn Quyết bày tỏ vui mừng được đến thăm Học viện Chính trị CAND; đồng thời chúc mừng sự phát triển, trưởng thành của nhà trường trong suốt 12 năm qua đã có những đóng góp lớn cho lực lượng CAND và cho đất nước.

Trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh mới, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị Học viện Chính trị CAND cần bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm, dám hành động vì lợi ích chung; đồng thời tranh thủ sự ủng hộ, hợp tác quốc tế. Tiếp tục xây dựng Học viện trở thành trung tâm nghiên cứu, phát triển lý luận chính trị hàng đầu của lực lượng CAND, đồng thời cũng là trung tâm nghiên cứu, phát triển lý luận chất lượng cao của cả nước. Học viện cần tích cực tham gia các đề tài khoa học cấp quốc gia, cấp bộ, ngành với tư cách là đội ngũ các nhà khoa học có năng lực nghiên cứu chuyên sâu.

Các đại biểu dự buổi làm việc chụp hình lưu niệm.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết cũng mong muốn Học viện Chính trị CAND chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo đại học, sau đại học, bảo đảm người học có đủ bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn trong công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng CAND và đất nước.

Bên cạnh đó, Học viện cần tăng cường trách nhiệm quốc tế, đẩy mạnh đào tạo học viên quốc tế, góp phần thực hiện tốt hơn nữa công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND; đẩy mạnh đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng một cách thường xuyên, liên tục, lâu dài, nhất là trước những diễn biến phức tạp trên không gian số; tiếp tục nghiên cứu, tham gia hoạch định chính sách cho Đảng và Nhà nước trên nhiều lĩnh vực. Đồng thời, xây dựng Học viện mẫu mực trong công tác xây dựng Đảng....

* Cũng trong chiều 16/11, Học viện Chính trị CAND đã tổ chức chương trình gặp mặt cán bộ, giảng viên với nhiều nội dung thiết thực, phong phú, giàu ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.