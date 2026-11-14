Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Đoàn kết và văn hóa là hai mặt của sức mạnh dân tộc

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trình Văn Quyết nói chuyện cùng nhân dân xã Tân Trào

Ngày 14.11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc – Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Thia, xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.

Cùng tham dự Ngày hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy; Thứ trưởng Bộ VHTTDLTrịnh Thị Thủy.

Tại Ngày hội, các đại biểu ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam (18.11.1930 – 18.11.2026), khẳng định vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thôn Thia có 5 dân tộc cùng sinh sống (Kinh, Tày, Dao, Nùng, Sán Chay) với 297 hộ và 1.297 nhân khẩu. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 61 triệu đồng/người/năm. Có 116 hộ khá, 170 hộ trung bình.

Đến cuối năm 2026, hộ nghèo toàn thôn còn 4 hộ, hộ cận nghèo còn 7 hộ, giảm 5 hộ so với năm 2025. Thôn được công nhận và giữ vững danh hiệu Thôn văn hóa 5 năm liên tục; có 291/297 hộ gia đình văn hóa, đạt 97,9%.

Thực hiện Dự án cải tạo và nâng cấp tuyến đường cách mạng từ Tân Trào đi xã Trung Yên (cũ), thôn đã có hơn 200 hộ có diện tích đất nằm trong diện thu hồi, mặc dù chưa được nhận tiền đền bù nhưng nhân dân đã phấn khởi, chủ động tháo dỡ cây trồng, vật kiến trúc trên đất để tạo điều kiện cho đơn vị thi công thực hiện đúng kế hoạch.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trình Văn Quyết phát biểu tại Ngày hội

Phát biểu tại Ngày hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: Tân Trào là vùng đất có vị trí đặc biệt trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về đây sống và làm việc, lãnh đạo cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa Tháng Tám.

Tại đình Tân Trào, Quốc dân Đại hội họp, quyết định chủ trương Tổng khởi nghĩa và thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam; dưới gốc đa Tân Trào, Đội Việt Nam Giải phóng quân làm lễ xuất quân, mở đường cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Trong những năm kháng chiến, thôn Thia là nơi che chở, đùm bọc Ban Tuyên huấn Trung ương. Tháng 5.1950, Hội nghị Tuyên huấn toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức tại Tân Trào, vinh dự đón Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện. Đồng bào các dân tộc nơi đây đã nhường cơm sẻ áo, bảo vệ cán bộ, giữ gìn bí mật, góp phần bảo vệ an toàn các cơ quan Trung ương. Những đóng góp đó thể hiện sâu sắc truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết và lòng son sắt của nhân dân đối với cách mạng.

Đoàn kết và văn hóa là hai mặt của sức mạnh dân tộc. Văn hóa là gốc rễ nuôi dưỡng tình đoàn kết; đoàn kết là biểu hiện cao đẹp nhất của văn hóa Việt Nam.

Một dân tộc giữ được hồn cốt văn hóa thì không thể bị chia rẽ; một cộng đồng đoàn kết thì văn hóa mãi mãi xanh tươi.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trình Văn Quyết

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, trải qua 96 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, MTTQ Việt Nam đã tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam ở trong nước, ngoài nước thành một khối thống nhất. Thực tiễn lịch sử cho thấy, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quan trọng bảo đảm sự vững mạnh của cách mạng, giúp đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Năm 2026, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, cách đây 80 năm, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất ngày 24.11.1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam và Quốc hội quyết định lấy ngày 24.11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết dự Ngày hội

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Đoàn kết và văn hóa là hai mặt của sức mạnh dân tộc. Văn hóa là gốc rễ nuôi dưỡng tình đoàn kết; đoàn kết là biểu hiện cao đẹp nhất của văn hóa Việt Nam.

Một dân tộc giữ được hồn cốt văn hóa thì không thể bị chia rẽ; một cộng đồng đoàn kết thì văn hóa mãi mãi xanh tươi. Tình làng nghĩa xóm, đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần lá lành đùm lá rách chính là văn hóa và cũng chính là sợi dây gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân tộc từ mỗi thôn bản như thôn Thia hôm nay.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết bày tỏ vui mừng trước những đổi thay của thôn Thia. Sau hợp nhất, địa bàn rộng hơn, nhiều dân tộc cùng chung một mái nhà, nhưng lòng người vẫn một mối, nhanh chóng ổn định và gắn kết. Đặc biệt, bà con đã tự nguyện nhường đất, tháo dỡ công trình để tuyến đường cách mạng Tân Trào - Trung Yên kịp thời được khánh thành.

Làng xóm sạch đẹp, đường quê sáng đèn; danh hiệu thôn văn hóa được giữ vững nhiều năm liền, xóm làng bình yên, không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Đó không chỉ là thành tích, mà còn là bằng chứng sinh động về tinh thần Tân Trào năm xưa vẫn đang chảy trong huyết quản người dân thôn Thia hôm nay; ý Đảng đã thực sự hợp với lòng dân ngay từ cơ sở.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết tặng hoa, quà chúc mừng Ngày hội của nhân dân thôn Thia

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định hai mục tiêu 100 năm: Đến năm 2030, nước ta là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để hiện thực hóa khát vọng ấy, Bộ Chính trị đã ban hành các nghị quyết chiến lược về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, về kinh tế tư nhân, giáo dục, y tế, văn hóa; cùng với Nghị quyết số 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những nghị quyết lớn ấy phải đi vào từng nếp nhà, từng nương chè, thửa ruộng, từng bữa cơm ấm áp của mỗi gia đình. Bởi đất nước hùng cường bắt đầu từ mỗi làng bản bình yên; kỷ nguyên mới bắt đầu từ mỗi mái nhà ấm no, hạnh phúc.

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh giữ gìn khối đoàn kết như giữ gìn con ngươi của mắt mình, đồng chí Trịnh Văn Quyết mong muốn mỗi gia đình hòa thuận, mỗi dòng họ gương mẫu, các dân tộc trong thôn thương yêu, đùm bọc nhau như anh em một nhà. Việc khó cùng bàn, điều vướng cùng gỡ. Ban Công tác Mặt trận thôn phải là nơi bà con tìm đến đầu tiên khi có tâm tư, nguyện vọng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết tặng quà cho nhân dân thôn Thia tại Ngày hội

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị, mỗi người dân là một chủ thể sáng tạo, mỗi hộ gia đình là một tế bào kinh tế. Mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số vào sản xuất; nâng giá trị cây chè, hạt gạo Tân Trào; làm du lịch cộng đồng gắn với di tích, để mỗi nếp nhà, mỗi món ăn, mỗi làn điệu dân ca đều trở thành sinh kế. Chính quyền xã đồng hành, tạo điều kiện, biểu dương kịp thời những cách làm hay, những người dám nghĩ, dám làm.

Cùng với đó, cần giữ hồn làng, xây dựng đời sống văn hóa mới văn minh. Tân Trào phải giàu lên mà không mất đi bản sắc. Giữ gìn tiếng nói, chữ viết, trang phục, phong tục tốt đẹp của các dân tộc; trao truyền cho con cháu tình yêu quê hương, niềm tự hào về truyền thống cách mạng. Mỗi người dân thôn Thia phải là một người kể chuyện lịch sử sinh động cho du khách bốn phương.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Tuyên Quang tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng, phát triển du lịch, để Tân Trào xứng đáng là trung tâm văn hóa - lịch sử của cả nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng nhân dân thôn Thia

Sáng cùng ngày, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng Đoàn công tác đã đến thăm, dâng hương tại di tích Ban Tuyên huấn Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương). Trong không khí trang nghiêm, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các thành viên đoàn công tác đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân những thế hệ cán bộ ngành Tuyên giáo đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Di tích Ban Tuyên huấn Trung ương tại thôn Thia là địa chỉ lịch sử ghi dấu một giai đoạn hoạt động quan trọng của ngành Tuyên giáo trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Từ cuối năm 1949 đến cuối năm 1953, nơi đây là địa điểm làm việc của cơ quan Ban Tuyên huấn Trung ương.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình tiêu biểu trong hiến đất xây dựng công trình di tích Ban Tuyên huấn Trung ương.