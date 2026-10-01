Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hương tưởng niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết dâng hương tưởng nhớ cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng đoàn công tác dâng hoa tưởng nhớ cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo TP Đà Nẵng và thân nhân gia tộc cụ Huỳnh Thúc Kháng. Về phía TP Đà Nẵng có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn; Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng. Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú gửi lẵng hoa và lễ phẩm tưởng niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Trong không khí trang nghiêm, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ cụ Huỳnh Thúc Kháng - nhà chí sĩ yêu nước, nhà trí thức lớn của dân tộc, nguyên Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, người có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng chính quyền cách mạng. Ghi trong sổ lưu niệm tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết bày tỏ: "Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và tưởng nhớ vô hạn đối với cụ Huỳnh Thúc Kháng, nhà chí sĩ yêu nước, trí thức lớn của dân tộc, tấm gương sáng ngời về khí tiết, nhân cách, trọn đời hết lòng vì nước, vì dân"…Dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng đoàn công tác đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, ghi dấu hoạt động tưởng niệm nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh của cụ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng đoàn công tác trồng cây trong khuôn viên Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Các đại biểu tham quan nhà lưu niệm trong di tích Trụ sở Ủy ban Kháng chiến - Hành chính Nam Trung Bộ.

Trước đó, sáng 30-9, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đến dâng hương mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng ở núi Thiên Ấn, phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi. Tham dự lễ dâng hương có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh. Trong không khí thiêng liêng, thành kính, các đại biểu dâng hoa, dâng hương, dành phút tưởng niệm, tri ân những công lao, đóng góp to lớn của cụ Huỳnh Thúc Kháng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Trước anh linh cụ Huỳnh Thúc Kháng, các đại biểu nguyện tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm, sự cương trực và khát vọng cống hiến mà cụ đã để lại; chung sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, nhân dân được sống trong ấm no, hạnh phúc.

Dịp này, đoàn đến dâng hương tại di tích Trụ sở Ủy ban Kháng chiến - Hành chính Nam Trung Bộ (xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi). Nơi đây từng là cơ quan đầu não chỉ đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở khu vực Nam Trung Bộ, gắn liền với hoạt động của cụ Huỳnh Thúc Kháng.