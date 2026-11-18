Đồng chí Trần Mạnh Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng cán bộ, nhân dân thôn Lùng Vai tham gia đổ bê tông, làm đường giao thông nông thôn.

Công trình đường bê tông được khởi công có chiều dài 140 m, rộng 2 m. Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hỗ trợ 100 triệu đồng; cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong thôn đóng góp vật liệu, ngày công để tổ chức thi công, thực hiện phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm".

Đồng chí Trần Mạnh Lợi tặng quà cho thôn Lùng Vai, xã Trung Thịnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Mạnh Lợi nhấn mạnh ý nghĩa của việc huy động các nguồn lực cùng nhân dân xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và chi bộ thôn tiếp tục vận động nhân dân tích cực tham gia, phối hợp triển khai, sớm hoàn thành công trình; đồng thời chú trọng giám sát, bảo đảm thi công đúng quy chuẩn, chất lượng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng sách cho Trường Phổ thông DTBT Tiểu học và THCS Cốc Rế và Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Trung Thịnh.

Dịp này, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng sách cho giáo viên và học sinh Trường Phổ thông DTBT Tiểu học và THCS Cốc Rế và Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Trung Thịnh; tặng một bộ máy vi tính cho thôn Lùng Vai để đẩy mạnh chuyển đổi số và thực hiện tổ năng lực quản trị.