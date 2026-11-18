Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Trần Mạnh Lợi dự khởi công đường bê tông nông thôn tại xã Trung Thịnh
Chiều 18-11, xã Trung Thịnh tổ chức Lễ khởi công công trình đường bê tông nông thôn tại thôn Lùng Vai. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng cán bộ địa phương và nhân dân trong thôn.
Công trình đường bê tông được khởi công có chiều dài 140 m, rộng 2 m. Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hỗ trợ 100 triệu đồng; cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong thôn đóng góp vật liệu, ngày công để tổ chức thi công, thực hiện phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm".
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Mạnh Lợi nhấn mạnh ý nghĩa của việc huy động các nguồn lực cùng nhân dân xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và chi bộ thôn tiếp tục vận động nhân dân tích cực tham gia, phối hợp triển khai, sớm hoàn thành công trình; đồng thời chú trọng giám sát, bảo đảm thi công đúng quy chuẩn, chất lượng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
Dịp này, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng sách cho giáo viên và học sinh Trường Phổ thông DTBT Tiểu học và THCS Cốc Rế và Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Trung Thịnh; tặng một bộ máy vi tính cho thôn Lùng Vai để đẩy mạnh chuyển đổi số và thực hiện tổ năng lực quản trị.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/thoi-su-chinh-tri/tin-trong-tinh/202611/truong-ban-tuyen-giao-tinh-uy-tran-manh-loi-du-khoi-cong-duong-be-tong-nong-thon-tai-xa-trung-thinh-4ee2aea/