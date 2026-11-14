Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thanh Tùng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Nguyên Bình

Cùng dự có đồng chí Sầm Việt An, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng; đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Nguyên Bình cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thanh Tùng chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Nà Gọn, xã Nguyên Bình.

Xóm Nà Gọn hiện có 150 hộ, 649 nhân khẩu, trong đó có 19 hộ nghèo, 7 hộ cận nghèo, 5 dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, Kinh cùng sinh sống. Thời gian qua, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận xóm phối hợp với các chi hội đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Trong năm 2026, nhân dân trồng hơn 2.000 cây các loại; đóng góp trên 120 công duy tu, bảo dưỡng đường nông thôn. Cùng với phát triển hạ tầng, các hoạt động bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội, khuyến học, khuyến tài được duy trì. Xóm có 140/150 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá, chiếm 93,3%; khu dân cư đạt văn hoá.

Chung vui cùng cán bộ và nhân dân xóm Nà Gọn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thanh Tùng ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết và những kết quả xóm đạt được trong xây dựng đời sống văn hoá, thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thanh Tùng trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho xóm Nà Gọn.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện tốt phương châm gần dân, trọng dân, hiểu dân, lắng nghe dân và có trách nhiệm với dân; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở. Chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, giàu bản sắc. Kiên trì vận động nhân dân xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Đồng chí mong muốn mỗi gia đình, mỗi người dân phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống. Xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, sáng - xanh - sạch - đẹp; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, thực sự hướng về nhân dân.

Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng Sầm Việt An tặng quà hộ nghèo, hộ cận nghèo xóm Nà Gọn.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thanh Tùng trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho xóm Nà Gọn và người uy tín trên địa bàn xã Nguyên Bình; 26 suất quà cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn; lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng, xã Nguyên Bình trao tặng quà cho xóm Nà Gọn. Các hộ gia đình văn hoá tiêu biểu và các cháu thiếu nhi đạt thành tích cao trong học tập năm học 2025 - 2026 được biểu dương tại Ngày hội.

Nhân dân tham gia các trò chơi dân gian tại Ngày hội.

Sau phần lễ, các đại biểu và nhân dân khu dân cư xóm Nà Gọn cùng vui hội với các tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian như tung còn, lày cỏ, nhảy bao bố, bịt mắt đánh trống...