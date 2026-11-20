Tại buổi lễ, các đại biểu, thầy cô giáo và học sinh ôn lại truyền thống "tôn sư trọng đạo" của dân tộc và chặng đường 59 năm xây dựng, trưởng thành của Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thông Nông (18/11/1967 - 18/11/2026).

Năm học 2025 - 2026, tỷ lệ học sinh nhà trường đạt học lực tốt và khá chiếm 90%; 98,8% học sinh được đánh giá rèn luyện tốt; đạt 30 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 48 giải Violympic cấp tỉnh; 9 cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 2 giáo viên được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Chi bộ nhà trường được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025; tập thể nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc".

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thanh Tùng tặng hoa chúc mừng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thông Nông nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thanh Tùng ghi nhận những đóng góp thầm lặng của đội ngũ nhà giáo và biểu dương những thành tích nổi bật của nhà trường trong năm học vừa qua. Đề nghị nhà trường tiếp tục lấy học sinh làm trung tâm, nâng cao chất lượng giáo dục thực chất, duy trì sĩ số và đảm bảo 100% học sinh lên lớp, không để em nào bị bỏ lại phía sau. Nhấn mạnh nhà trường cần làm tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc để mái trường thực sự là "ngôi nhà thứ hai" an toàn, thân thiện của học sinh; đẩy mạnh chuyển đổi số, gắn giáo dục tri thức với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Thông Nông quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ học sinh khó khăn; phối hợp chặt chẽ với nhà trường rà soát, hoàn thiện các tiêu chí để công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia.