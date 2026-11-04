Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ tiếp xúc cử tri 2 xã Vĩnh Thịnh và Vĩnh Quang

Tại các buổi tiếp xúc, sau khi nghe thông báo kết quả kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) và tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIII, cử tri 2 xã Vĩnh Thịnh và Vĩnh Quang bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao 20 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6; nhất là những chính sách góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống người dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ phát biểu tại các buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Phan Tuấn

Cử tri xã Vĩnh Thịnh kiến nghị đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông, hệ thống kênh mương dẫn nước từ hồ Định Bình để bảo đảm sản xuất 2 vụ/năm; tăng cường thu hút đầu tư vào các xã vùng khó khăn.

Đồng thời, cử tri cũng đề nghị các cấp quan tâm đến chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở, người có công, các đối tượng yếu thế; tháo gỡ khó khăn trong bố trí nhân viên cấp dưỡng tại trường học sau sáp nhập và điều chỉnh tiêu chí hộ nghèo, cận nghèo sát thực tế.

Cử tri xã Vĩnh Thịnh kiến nghị nhiều vấn đề về cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng khó. Ảnh: Phan Tuấn

Cử tri xã Vĩnh Quang kiến nghị các cấp quan tâm định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với bảo đảm đầu ra sản phẩm; xem xét chế độ bảo hiểm, mức hỗ trợ đối với cán bộ không chuyên trách ở thôn, làng và nâng mức trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị sớm giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất sản xuất được cấp bù cho các hộ dân có đất bị thu hồi thực hiện dự án tái định cư.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Vĩnh Quang. Ảnh: Đức Hải

Phát biểu tại các buổi tiếp xúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri 2 xã Vĩnh Thịnh và Vĩnh Quang.

Đồng chí đề nghị chính quyền 2 địa phương tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền, không để kiến nghị của người dân kéo dài.

Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết; đồng thời theo dõi, đôn đốc việc trả lời, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của cử tri.