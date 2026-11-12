Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Long Giang, xã Kim Bảng

Về dự, chung vui với cán bộ và Nhân dân thôn Long Giang có đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đức An - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã; các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các ban, ngành, cùng đông đảo bà con Nhân dân trong thôn.

Toàn cảnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Long Giang, xã Kim Bảng. Ảnh: Công Mạnh

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, các đại biểu và Nhân dân đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Các đại biểu về tham dự ngày hội. Ảnh: Lan Anh

Thời gian qua, cán bộ và Nhân dân thôn Long Giang luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, chung sức xây dựng quê hương. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa đạt nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 96,8%, trong đó, có 5 gia đình văn hóa tiêu biểu. Phong trào khuyến học, khuyến tài tiếp tục được duy trì và phát triển. Năm học 2025 - 2026, toàn thôn có 160 em đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội. Ảnh: Lan Anh

Công tác bảo vệ môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm được duy trì thường xuyên. Các hoạt động tương thân, tương ái, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo và những hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được phát huy, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, giữ vững danh hiệu thôn văn hóa.

Phát biểu chung vui với Nhân dân thôn Long Giang, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ và Nhân dân thôn Long Giang đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh: Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là nguồn sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam. Ngày hội không chỉ là dịp để nhìn lại những kết quả đã đạt được mà còn là cơ hội thắt chặt tình đoàn kết giữa các gia đình, dòng họ, bà con lối xóm; cùng nhau gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của quê hương.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Công Mạnh

Trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Công Mạnh

Đồng chí Ngọc Kim Nam đề nghị Chi bộ, Ban Chỉ huy thôn, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức, đoàn thể tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên; quan tâm phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, chăm lo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Gắn xây dựng đời sống văn hóa với bảo tồn bản sắc truyền thống, đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn. Đặc biệt, cần phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận trong tập hợp, vận động Nhân dân, tăng cường chuyển đổi số, xây dựng cộng đồng văn minh, nghĩa tình, hạnh phúc.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn tinh thần đoàn kết phải được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, để mỗi gia đình thực sự là một tế bào văn hóa, mỗi người dân là một chủ thể tích cực trong xây dựng quê hương.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao quà chúc mừng cán bộ và Nhân dân thôn Long Giang. Ảnh: Lan Anh

Dịp này, đoàn đại biểu cấp tỉnh đã trao 10 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; thôn Long Giang trao 5 suất quà cho các gia đình tiêu biểu năm 2026; Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kim Bảng trao tặng lẵng hoa chúc mừng cán bộ và Nhân dân thôn Long Giang.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại thôn Long Giang đã diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm, thắm tình đoàn kết. Qua đó, tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, cùng chung sức giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng khu dân cư văn minh, giàu đẹp, góp phần xây dựng xã Kim Bảng ngày càng phát triển.