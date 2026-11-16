Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Huy Thành dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Đông Giang
Trong không khí phấn khởi hướng tới kỷ niệm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Ngày 15/8, thôn Đông Tiến, xã Đông Giang tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.
Đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng đến dự, chung vui cùng Nhân dân.
Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ và Nhân dân tham gia. Các phần thi giã gạo, nhảy bao bố, kéo co, bóng chuyền hơi cùng chương trình biểu diễn văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc đã tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng.
Đặc biệt, bữa cơm đại đoàn kết trở thành dịp để người dân giao lưu, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cùng nhìn lại những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Trong khuôn khổ ngày hội, UBND xã Đông Giang còn tổ chức Hội trại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Hội trại có sự tham gia của các thôn Trung Lâm, Nam Giang, Đông Tiến và đội các trường học đóng chân trên địa bàn xã Đông Giang. Qua đó, tạo nên không khí vui tươi, cơ hội giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa Nhân dân các thôn, các trường học trên địa bàn xã.
Thôn Đông Tiến có đông đồng bào dân tộc K’ho sinh sống. Những năm qua, Nhân dân trong thôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước nâng cao thu nhập.
Năm 2026, toàn thôn có 38 hộ chuyển đổi 23 ha đất sang trồng cà phê; duy trì đàn gia súc, gia cầm khoảng 1.800 con. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, với 7 hộ thoát nghèo, đưa số hộ nghèo và cận nghèo xuống còn 13 hộ. Địa phương cũng hỗ trợ xây dựng 6 căn nhà cho các hộ khó khăn, tổng kinh phí 360 triệu đồng.
Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh. Toàn thôn có 394/397 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 99,24%. Người dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.
Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Bùi Huy Thành đã ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ và Nhân dân thôn Đông Tiến đạt được. Đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động Nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Ngày hội khép lại trong không khí vui tươi, đầm ấm, tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng dân cư.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/truong-ban-tuyen-giao-tinh-uy-lam-dong-bui-huy-thanh-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-tai-xa-dong-giang-474445.html