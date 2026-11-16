Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Huy Thành dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Đông Giang

Đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng đến dự, chung vui cùng Nhân dân.

Đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng dự phát biểu tại Ngày hội.

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ và Nhân dân tham gia. Các phần thi giã gạo, nhảy bao bố, kéo co, bóng chuyền hơi cùng chương trình biểu diễn văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc đã tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng.

Không gian trưng bày các nông sản địa phương

Đặc biệt, bữa cơm đại đoàn kết trở thành dịp để người dân giao lưu, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cùng nhìn lại những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Ẩm thực đồng bào K'ho thôn Đông Tiến

Trong khuôn khổ ngày hội, UBND xã Đông Giang còn tổ chức Hội trại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Hội trại có sự tham gia của các thôn Trung Lâm, Nam Giang, Đông Tiến và đội các trường học đóng chân trên địa bàn xã Đông Giang. Qua đó, tạo nên không khí vui tươi, cơ hội giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa Nhân dân các thôn, các trường học trên địa bàn xã.

Cổng trại được các thôn trang trí bằng các vật liệu gần gũi với thiên nhiên.

Thôn Đông Tiến có đông đồng bào dân tộc K’ho sinh sống. Những năm qua, Nhân dân trong thôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước nâng cao thu nhập.

Chương trình văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống K'ho

Năm 2026, toàn thôn có 38 hộ chuyển đổi 23 ha đất sang trồng cà phê; duy trì đàn gia súc, gia cầm khoảng 1.800 con. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, với 7 hộ thoát nghèo, đưa số hộ nghèo và cận nghèo xuống còn 13 hộ. Địa phương cũng hỗ trợ xây dựng 6 căn nhà cho các hộ khó khăn, tổng kinh phí 360 triệu đồng.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh. Toàn thôn có 394/397 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 99,24%. Người dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Đồng chí Bùi Huy Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng quà cho hộ khó khăn ở xã Đông Giang.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Bùi Huy Thành đã ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ và Nhân dân thôn Đông Tiến đạt được. Đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động Nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Lãnh đạo xã Đông Giang trao Giấy khen cho các gia đình văn hóa tiêu biểu

Ngày hội khép lại trong không khí vui tươi, đầm ấm, tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng dân cư.

Chương trình văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống K'ho

Trưng bày hiện vật truyền thống của đồng bào K'ho

Môn thi giã gạo

Môn thi nhảy bao bố

Môn thi bóng chuyền hơi nam-nữ

Cổng trại được các thôn trang trí bằng các vật liệu gần gũi với thiên nhiên.

Đêm văn nghệ thu hút đông đảo bà con cổ vũ