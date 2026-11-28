Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Huy Thành (thứ 2 từ phải qua) tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ

Tại khu vực từng đặt Bệnh xá Quân y K20, nơi các lực lượng đang triển khai công tác tìm kiếm, đồng chí Bùi Huy Thành đã thăm hỏi sức khỏe, điều kiện sinh hoạt và chia sẻ những khó khăn của cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng động viên các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, kiên trì tìm kiếm, góp phần đưa hài cốt các liệt sĩ về với đất mẹ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và thể hiện lòng tri ân đối với những người đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn công tác cũng gặp gỡ, thăm hỏi người dân tại khu vực khảo sát, tìm kiếm. Sự sẻ chia, hỗ trợ của bà con trong việc giao mặt bằng đã thể hiện tình nghĩa quân dân và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.

Đồng chí Bùi Huy Thành gặp gỡ người dân địa phương đã hỗ trợ bàn giao mặt bằng phục vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Dịp này, đồng chí Bùi Huy Thành đã tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường.

Trước đó, từ sơ đồ do một cựu chiến binh cung cấp về khu vực từng đặt Bệnh xá Quân y K20 - nơi cứu chữa thương binh trong chiến tranh - Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng Trực phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Khu vực đang khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở bon Đắk Huýt, xã Quảng Trực

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật như mảnh ni lông, vải cáng, lọ thủy tinh đựng thuốc Penicillin và các ống thuốc, cùng hài cốt.

Qua các nguồn tin thu thập được, khu vực này còn khả năng có hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Hiện các lực lượng đang tiếp tục khoanh vùng, mở rộng phạm vi tìm kiếm, quyết tâm không bỏ sót những vị trí có manh mối.