Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu Lê Đức Dục nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Ông Nguyễn Ngọc Vinh trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, tặng hoa chúc mừng ông Lê Đức Dục

Dự buổi lễ có ông Nguyễn Ngọc Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu; bà Khoàng Thị Thanh Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; đại diện các ban Đảng, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tại buổi lễ, bà Khoàng Thị Thanh Nga công bố Quyết định số 743-QĐ/TU ngày 26/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về tặng Huy hiệu Đảng.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, ông Nguyễn Ngọc Vinh trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, tặng hoa chúc mừng ông Lê Đức Dục. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của ông trong công tác.

Các đại biểu chúc mừng ông Lê Đức Dục, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu dịp nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Đức Dục bày tỏ niềm xúc động, vinh dự và tự hào khi được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; đồng thời cảm ơn các thế hệ lãnh đạo, đồng chí, đồng nghiệp đã quan tâm, giúp đỡ trong suốt quá trình công tác, rèn luyện.

Ông Lê Đức Dục khẳng định, Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vinh dự mà còn nhắc nhở bản thân tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, không ngừng học tập và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh buổi lễ Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Đức Dục

Trên cương vị công tác, ông sẽ cùng tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng tham mưu, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh và thúc đẩy sự phát triển của Lai Châu.