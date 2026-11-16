Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM thăm, chúc mừng ĐHQG TPHCM nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Đồng chí Bùi Thanh Nhân (bìa trái) trao quà của thành phố tới lãnh đạo ĐHQG TPHCM. QUANG HUY

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Bùi Thanh Nhân đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất cùng sự tri ân sâu sắc đến toàn thể đội ngũ nhà giáo, các chuyên gia và nhà khoa học đang công tác, giảng dạy tại ĐHQG TPHCM. Đồng chí đánh giá cao những thành tựu nổi bật mà nhà trường đã đạt được trong thời gian qua. Với vị thế là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo lớn nhất khu vực phía Nam, ĐHQG TPHCM đã có nhiều đóng góp đặc biệt quan trọng vào quá trình xây dựng các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố suốt chặng đường hơn 30 năm hình thành và phát triển.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân thăm, chúc mừng ĐHQG TPHCM nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. QUANG HUY

Nhấn mạnh tầm quan trọng của nguồn nhân lực chất lượng cao đối với sự phát triển bền vững của đô thị đặc biệt, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM bày tỏ kỳ vọng trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục mở rộng và nâng tầm các hoạt động hợp tác chiến lược. Trong đó, trọng tâm là công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực trình độ cao phục vụ trực tiếp cho các lĩnh vực mũi nhọn của TPHCM. Đồng thời, đồng chí mong muốn mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan của thành phố với ĐHQG TPHCM ngày càng được thắt chặt, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó để cùng giải quyết những bài toán thực tiễn đặt ra trong giai đoạn mới.

Đại diện ĐHQG TPHCM giới thiệu về quy hoạch Khu đô thị ĐHQG TPHCM với đồng chí Bùi Thanh Nhân. QUANG HUY

Đón tiếp đoàn công tác, PGS-TS Trần Cao Vinh, Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo TPHCM dành cho đội ngũ thầy cô giáo nhân dịp lễ truyền thống của ngành. PGS-TS Trần Cao Vinh cho biết, trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, ĐHQG TPHCM luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ thiết thực từ phía lãnh đạo thành phố, đặc biệt là trong công tác quy hoạch, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng hệ thống ký túc xá, giải phóng mặt bằng cũng như hoàn thiện các công trình phúc lợi công cộng phục vụ đời sống sinh viên.

Khẳng định sứ mệnh luôn gắn liền với sự phát triển chung của TPHCM và cả nước, Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM nhấn mạnh, trải qua hơn 30 năm xây dựng, đơn vị đã cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội với quy mô đào tạo hiện nay đạt hơn 100.000 sinh viên đang học tập, nghiên cứu tại Khu đô thị ĐHQG TPHCM.