Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy thông tin thời sự đến cán bộ, đảng viên phường Phước Bình

Tại hội nghị, đồng chí Dương Minh Dũng thông tin về tình hình thế giới, khu vực, trong nước và thành phố Đồng Nai; những kết quả nổi bật trong triển khai công tác đối ngoại của Đảng; Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị; kinh nghiệm thực tiễn và giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy xã, phường trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đồng Nai, Báo cáo viên Trung ương Dương Minh Dũng thông tin thời sự tại phường Phước Bình. Ảnh: CTV

Qua các chuyên đề nêu trên, đồng chí Dương Minh Dũng đã thông tin đến cán bộ, đảng viên của phường về tình hình thế giới, khu vực và trong nước hiện nay.

Đối với thành phố Đồng Nai, nền tảng kinh tế vững, đà tăng trưởng cao. 9 tháng của năm 2026 GRDP tăng 10,01%, thuộc nhóm 12 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; công nghiệp - xây dựng tăng 12,14%. Thu ngân sách của Đồng Nai ước 79.894 tỷ đồng, đạt hơn 78% so với dự toán.

Từ ngày 30-4-2026, Đồng Nai trở thành thành phố theo Nghị quyết số 30-NQ/2026/QH16 của Quốc hội. Ngày 21-7-2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TW về xây dựng, phát triển thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Trung ương, tạo động lực phát huy lợi thế về vị trí chiến lược, hệ thống giao thông, Sân bay quốc tế Long Thành, công nghiệp, logistics, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đối với Đồng Nai.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng trao đổi về những khó khăn, thách thức mà Đồng Nai đang phải đối mặt, như: rủi ro từ bên ngoài; áp lực lạm phát (CPI cả nước 9 tháng tăng 4,52%) tác động đến đời sống công nhân, người thu nhập thấp; áp lực thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công; yêu cầu cụ thể hóa Nghị quyết 16-NQ/TW; hạ tầng giao thông xuống cấp, ngập cục bộ khi triều cường và mưa lớn; an ninh, trật tự tiềm ẩn phức tạp, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng viễn thông, mạng xã hội diễn biến tinh vi, gây thiệt hại cho người dân...

Lãnh đạo phường Phước Bình tặng hoa cảm ơn đồng chí Dương Minh Dũng đã thông tin thời sự đến cán bộ, đảng viên của phường. Ảnh: CTV

Trước những vấn đề đang đặt ra, theo đồng chí Dương Minh Dũng, thành phố cần giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự, tận dụng thời cơ để duy trì đà tăng trưởng cao và bền vững. Trọng tâm là sớm cụ thể hóa Nghị quyết 16-NQ/TW; hoàn thiện hạ tầng, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và thu ngân sách; hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động ứng phó biến động bên ngoài; giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh bức xúc; cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm công nghệ cao...