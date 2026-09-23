Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Đình Lợi tặng quà Trung thu Trường Mầm non Vũ Ninh

Trường Mầm non Vũ Ninh gồm hơn 1.200 trẻ ở 57 lớp, nhóm lớp thuộc 1 điểm trường chính, 4 phân hiệu và 2 điểm trường. Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo đảm an toàn, theo dõi sức khỏe và tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ được nhà trường xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, đồng bộ giữa nhà trường - gia đình - cơ sở y tế.

Đồng chí Nguyễn Đình Lợi và đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế tặng quà Trung thu cho Trường Mầm non Vũ Ninh.

Hiện tại, nhà trường tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ theo độ tuổi; xây dựng chế độ sinh hoạt, ăn, ngủ, vệ sinh, vui chơi và hoạt động giáo dục phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ mầm non.

Đồng thời thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ trẻ về dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh truyền nhiễm và phối hợp chăm sóc sức khỏe trẻ tại gia đình.

Đồng chí Nguyễn Đình Lợi, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, phường Vũ Ninh phát quà Trung thu cho các trẻ Trường Mầm non Vũ Ninh.

Nhà trường đang triển khai chương trình giáo dục mầm non theo quy định. Tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với độ tuổi, chú trọng phát triển toàn diện trẻ em. Nội dung giáo dục gắn với phát triển thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, kỹ năng xã hội, thẩm mỹ, kỹ năng tự phục vụ, vệ sinh cá nhân, kiến thức dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, cháy nổ, bảo vệ và phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Đồng thời chú trọng tạo môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lấy trẻ làm trung tâm, bảo đảm trẻ được chăm sóc và giáo dục phù hợp với nhu cầu phát triển.

Các hoạt động giáo dục được triển khai đồng bộ ở 57 lớp, nhóm lớp. Theo đó giáo viên chủ động tổ chức hoạt động phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, chú trọng phát triển thể chất, kỹ năng, ngôn ngữ, nhận thức và tình cảm xã hội cho trẻ.

Lãnh đạo phường Vũ Ninh tặng quà Trung thu cho Trường Mầm non Vũ Ninh.

Phát biểu tại buổi tặng quà, đồng chí Nguyễn Đình Lợi nhấn mạnh, Tết Trung thu là ngày hội đặc biệt dành cho các cháu thiếu nhi, là dịp để các cháu được vui chơi, được rước đèn, phá cỗ, hát ca.

Đồng chí cũng bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận những nỗ lực, tâm huyết của tập thể các cô giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường. Mong muốn các cô giáo tiếp tục giữ gìn tình yêu nghề, yêu trẻ, để Trường Mầm non Vũ Ninh luôn là ngôi trường thân thiện, an toàn, tạo sự yên tâm với mỗi phụ huynh và mỗi khi các cháu đến lớp đều cảm thấy “đến trường là đến với niềm vui, tình yêu thương”.

Đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Vũ Ninh tiếp tục quan tâm đầu tư cho công tác trẻ em; tạo điều kiện để nhà trường nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục; quan tâm cơ sở vật chất, dinh dưỡng và đặc biệt là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ.

Tiết mục văn nghệ mừng Trung thu do các cháu Trường Mầm non Vũ Ninh thể hiện.

Đề nghị nhà trường cần chủ động phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, bạo lực, xâm hại trẻ em; xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, yêu thương để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui của các cháu.

Nhân dịp Tết Trung thu, đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy gửi tặng Trường Mầm non Vũ Ninh 10 triệu đồng tiền mặt và những phần quà thể hiện tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh. Đồng chí cùng lãnh đạo các sở, phường Vũ Ninh, cô và trò nhà trường tham gia chương trình Trung thu, trao quà cho các cháu thiếu nhi, góp phần mang đến một mùa Trung thu vui tươi, ý nghĩa.