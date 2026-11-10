Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Đình Lợi dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Biên Sơn

Chiều 10/11, đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại thôn Biên Sơn, xã Biên Sơn.

Đồng chí Nguyễn Đình Lợi và các đại biểu tặng hoa chúc mừng thôn Biên Sơn.

Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố, một số sở, ngành, đơn vị cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương.

Thôn Biên Sơn hiện có 284 hộ với 1.265 nhân khẩu thuộc các dân tộc Kinh, Sán Dìu, Nùng cùng sinh sống. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 98%. Thời gian qua, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận thôn phối hợp với các chi hội đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Đình Lợi trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho thôn Biên Sơn.

Trong năm 2026, Nhân dân thôn đã phối hợp cứng hóa 3 tuyến đường bê tông với tổng chiều dài 1.573 m; 17 hộ tự nguyện hiến khoảng 540 m² đất để mở rộng, xây dựng đường. Cùng với phát triển hạ tầng, các hoạt động bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội, khuyến học, khuyến tài được duy trì.

Đặc biệt, câu lạc bộ hát Sloong hao được thành lập và duy trì hoạt động, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Nùng, tăng cường giao lưu, gắn kết các thế hệ. Tỷ lệ gia đình văn hóa của thôn đạt 98%.

Đồng chí Nguyễn Đình Lợi tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Tại Ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua năm 2026; đồng thời chia sẻ những câu chuyện về tinh thần tự nguyện hiến đất mở đường, gìn giữ tiếng hát Sloong hao và vun đắp tình làng nghĩa xóm.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Đình Lợi ghi nhận, biểu dương và bày tỏ vui mừng trước tinh thần đoàn kết, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Biên Sơn trong thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động. Đồng chí đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời nắm bắt, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Địa phương chú trọng phát triển kinh tế, khuyến khích người dân chăn nuôi, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; huy động nguồn lực xây dựng hạ tầng giao thông, thiết chế văn hóa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân. Chú trọng quan tâm, bảo tồn bản sắc văn hóa, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và động viên thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Đình Lợi trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho Nhân dân thôn Biên Sơn có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2025-2026; Ủy ban MTTQ thành phố, UBND xã Biên Sơn khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua, xây dựng khối đại đoàn kết. Ban Vận động Quỹ vì người nghèo thành phố tặng quà động viên 23 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.