Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng Huỳnh Thị Thùy Dung tặng hoa chúc mừng thầy cô giáo Trường THCS Núi Thành. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Đến thăm Trường THCS Núi Thành (xã Núi Thành) và Trường Mầm non Tam Xuân (xã Tam Xuân), Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung gửi lời chúc mừng đến tập thể cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhân kỷ niệm 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung chia sẻ, nghề giáo luôn đòi hỏi sự tận tụy, kiên trì và tinh thần trách nhiệm cao. Mỗi thầy, cô giáo không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn là người truyền cảm hứng, bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng ước mơ cùng khát vọng vươn lên cho các thế hệ học sinh. Những đóng góp thầm lặng của đội ngũ nhà giáo có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung mong muốn tập thể cán bộ quản lý, giáo viên các trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nghề, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công tác giảng dạy, chăm sóc và giáo dục học sinh. Trong đó, nhà trường chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hạnh phúc; quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực và kỹ năng cho học sinh, tạo nền tảng vững chắc cho các em trên hành trình học tập, trưởng thành.