Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng nhận nhiệm vụ mới
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng được điều động làm Bí thư Đảng ủy phường Đông Hải và nhiều lãnh đạo cấp xã được luân chuyển, điều động trong dịp này.
Chiều 4/11, Thường trực Thành ủy Hải Phòng triệu tập Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Theo các Quyết định, Ban Thường vụ Thành ủy phân công, điều động và chỉ định ông Nguyễn Quang Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Đông Hải nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ông Hoàng Quốc Thưởng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan đảng TP Hải Phòng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan đảng Thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030; được phân công, điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng.
Ông Trần Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyên Giáp thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Nguyên Giáp nhiệm kỳ 2025 - 2030; được điều động đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy và phân công làm Ủy viên chuyên trách Ban Nghiên cứu chuyên đề TP Hải Phòng.
Ông Lê Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nguyên Giáp thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Nguyên Giáp nhiệm kỳ 2025 - 2030; được điều động đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy và phân công làm Ủy viên chuyên trách Ban Nghiên cứu chuyên đề TP Hải Phòng.
Cũng trong chiều nay, nhiều xã cũng tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng điều động, luân chuyển, chỉ định cán bộ lãnh đạo cấp xã.
Tại xã Kiến Thụy, Ban Thường vụ Thành ủy Quyết định điều động và chỉ định ông Phạm Tuấn Anh - Trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Thành ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Kiến Thụy nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Tại xã Nghi Dương, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định ông Lưu Văn Thụy - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kiến Thụy thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Kiến Thụy nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Nghi Dương nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Tại xã Tân Trường, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động và chỉ định ông Vũ Khắc Lịch - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Trường Tân, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/truong-ban-tuyen-giao-thanh-uy-hai-phong-nhan-nhiem-vu-moi-ar1049263.html