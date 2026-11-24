Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cùng các ĐBQH thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Vũ Châu

Tại hội nghị, báo cáo tóm tắt về kết quả Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn ĐBQH thành phố tại kỳ họp, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Đào Chí Nghĩa cho biết: 27 ngày làm việc, Quốc hội thông qua 38 luật, 18 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu về 5 dự án luật. Quốc hội dành 80% thời gian cho công tác lập pháp; ghi nhận khoảng 6.200 lượt phát biểu tại tổ, hội trường. Đoàn ĐBQH Cần Thơ có 166 lượt phát biểu tại tổ và hội trường.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đề nghị Quốc hội tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu gắn với phát triển kinh tế tư nhân để thúc đẩy thành phố Cần Thơ phát triển nhanh, xứng tầm với vị trí, tiềm năng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Vũ Châu

Cử tri mong muốn có cơ chế mạnh thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy phát triển các lĩnh vực ưu tiên; cơ chế đặt hàng nhiệm vụ phát triển khoa học - công nghệ gắn với phát triển kinh tế - xã hội của Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long; quan tâm tạo cơ chế để điều phối đầu tư có trọng điểm, tránh dàn trải nguồn lực.

Cử tri đề nghị thành phố xử lý hiệu quả tình trạng ô nhiễm rác thải, nhất là các bãi rác lộ thiên, ô nhiễm nguồn nước sông rạch và bảo vệ môi trường; quan tâm hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các đối tượng khó khăn và mở rộng quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế; tăng cường phòng, chống hàng giả, hàng nhái, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm ở trường học, chợ truyền thống; sửa đổi quy định khi chuyển chức năng dân vận về mặt trận ở cơ sở để thực hiện thông suốt, thuận lợi.

Cử tri kiến nghị các vấn đề liên quan để thúc đẩy thành phố Cần Thơ phát triển nhanh, xứng tầm với vị trí, tiềm năng. Ảnh: Vũ Châu

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đại diện cử tri, thay mặt Đoàn ĐBQH thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, tiếp thu những ý kiến góp ý tâm huyết của cử tri. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội đã thông qua một khối lượng lớn văn bản pháp luật rất quan trọng, cần thiết và sát thực tiễn, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận kết quả GRDP 10 tháng của Cần Thơ ước tăng 8,04%, cả năm dự kiến khoảng 9%. Thành phố đang xây dựng quy hoạch dài hạn, bền vững, gắn kết với toàn vùng. Quy hoạch cần nhận diện lợi thế địa phương và vùng đồng bằng sông Cửu Long, xác định lĩnh vực ưu tiên, tạo nền tảng phát triển đồng bộ.

Gần 700 cử tri thành phố tham dự buổi tiếp xúc. Ảnh: Vũ Châu

Nhấn mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển quan trọng tinh thần theo Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức trung ương Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu với lợi thế trung tâm vùng, có nhiều cơ sở nghiên cứu và có vai trò dẫn dắt, thành phố Cần Thơ cần chú trọng ứng dụng các lĩnh vực này để nâng chất lượng, giá trị sản phẩm, nhất là các sản phẩm chủ lực và quy hoạch quỹ đất đủ lớn để thu hút các nhà đầu tư.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại khuôn viên trường Đại học Cần Thơ. Ảnh: Vũ Châu

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Vũ Châu

Để tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trưởng Ban Tổ chức trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề nghị thành phố chú trọng rà soát các quy định, hướng dẫn phân định nhiệm vụ đến cấp xã đồng bộ; tránh tình trạng giao việc không thể thực hiện, chồng chéo, phải xin ý kiến cấp trên hoặc nhiều cấp cùng làm một việc. Phân cấp và mô tả vị trí việc làm rõ sẽ giúp bố trí biên chế phù hợp, nâng cao hiệu quả công vụ.

Trưởng Ban Tổ chức trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết những ý kiến, thắc mắc của cử tri nêu tại hội nghị sẽ được xem xét thấu đáo, trả lời cụ thể. Đồng thời, mong cử tri tiếp tục phản ánh tâm tư, kiến nghị và đề nghị lãnh đạo thành phố nhanh chóng xem xét, giải quyết những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền để tăng cường niềm tin, tạo động lực phát triển nhanh, bền vững thành phố Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Thay mặt đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao bảng tượng trưng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố. Ảnh: Vũ Châu

Nhân hội nghị tiếp xúc cử tri, Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ vận động doanh nghiệp ủng hộ vào Quỹ "Vì người nghèo” thành phố để thực hiện công trình an sinh y tế và xây dựng 20 căn nhà Đại đoàn kết.