Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ

Chiều 3/10, tại phường Bình Thủy (TP Cần Thơ), đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri phường Bình Thủy, Long Tuyền và Thới An Đông.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri tại TP Cần Thơ.

Qua các đợt tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã tổng hợp 38 nội dung kiến nghị gửi các cơ quan Trung ương và địa phương, gồm 13 nội dung kiến nghị Trung ương và 25 nội dung kiến nghị địa phương. Đến nay, 31 ý kiến đã được giải quyết, trả lời; 7 ý kiến còn lại tiếp tục được theo dõi, giám sát.

Đồng chí Đào Chí Nghĩa, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai.

Tại buổi tiếp xúc, 6 cử tri đại diện 3 đơn vị bầu cử phát biểu 16 ý kiến, tập trung vào những vấn đề thiết thực, gắn với đời sống người dân và yêu cầu phát triển của thành phố.

Theo cử tri Nguyễn Quý Cao, việc thanh thiếu niên, nhất là trẻ em, sử dụng mạng xã hội ngày càng phổ biến mang lại nhiều lợi ích về học tập, giao lưu, tiếp cận thông tin nhưng cũng kéo theo không ít hệ lụy. Trẻ em có nguy cơ tiếp cận nội dung độc hại, bạo lực, tin giả, lừa đảo và những hội nhóm thiếu lành mạnh; từ đó ảnh hưởng đến tâm lý, hành vi, việc học tập và sự phát triển.

Cử tri đề nghị Quốc hội tiếp tục quan tâm hoàn thiện Luật An ninh mạng, bổ sung các quy định cụ thể nhằm bảo vệ thanh thiếu niên trên không gian mạng, nhất là kiểm soát nội dung xấu độc, hạn chế việc trẻ em tiếp cận những nội dung không phù hợp với lứa tuổi.

Cử tri phát biểu ý kiến, tập trung vào những vấn đề thiết thực, gắn với đời sống người dân và yêu cầu phát triển của thành phố.

Trong khi đó, cử tri Dương Thị Khánh Linh đề nghị tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù để Cần Thơ phát huy vai trò trung tâm, đô thị hạt nhân của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị đã xác định những định hướng quan trọng đối với sự phát triển của Cần Thơ; Quốc hội cũng đã ban hành Nghị quyết số 45/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố. Tuy nhiên, để khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế, thành phố cần những cơ chế đủ mạnh, nguồn lực phù hợp và sự phân cấp, phân quyền hiệu quả.

Cử tri kiến nghị tập trung hoàn thiện, bổ sung các cơ chế, chính sách mang tính đột phá, nhất là về nguồn lực đầu tư, hạ tầng giao thông kết nối vùng, logistics, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, thu hút đầu tư và phát triển nguồn nhân lực, tạo điều kiện để TP Cần Thơ phát triển nhanh, bền vững.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ ghi nhận các ý kiến đóng góp chính đáng của cử tri.

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết 9 tháng đầu năm, dù còn nhiều khó khăn, kinh tế thành phố tiếp tục đà phục hồi. Thành phố đã tập trung nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng; giải ngân vốn đầu tư công đạt xấp xỉ mức trung bình của cả nước, thu hút đầu tư và các ngành kinh tế có nhiều tín hiệu tích cực.

Thành phố đang hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế, bổ sung Nghị định 45 của Chính phủ nhằm cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ theo Nghị quyết của Quốc hội.

Đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu và giải đáp các ý kiến của cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận những kết quả tích cực về kinh tế, xã hội của TP Cần Thơ trong 9 tháng đầu năm.

Trao đổi về vấn đề sách giáo khoa, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cho biết Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, cơ bản giải quyết tình trạng thiếu sách. Thời gian tới sẽ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, chủ động chuẩn bị cho bộ sách giáo khoa năm 2027.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu, giải đáp các kiến nghị của cử tri.

Đối với vấn đề bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh Luật An ninh mạng đã quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân. Quá trình hoàn thiện pháp luật sẽ tiếp tục nâng cao tính chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm quản lý của cha mẹ đối với việc sử dụng Internet của con em, đồng thời tăng cường các giải pháp kỹ thuật để làm sạch môi trường mạng.

Về phát triển hạ tầng dữ liệu, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng xây dựng kinh tế số và dữ liệu số là trụ cột quan trọng. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước và dữ liệu dân cư sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, minh bạch thủ tục hành chính, phục vụ người dân tốt hơn.

Liên quan công tác tổ chức bộ máy, chính sách cán bộ, đồng chí cho biết việc tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy được thực hiện theo các Nghị định của Chính phủ, trên nguyên tắc công tâm, đúng quy định, vừa nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, vừa bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động.

Về liên kết vùng và chuỗi logistics, đồng chí ghi nhận những bước tiến trong kết nối hạ tầng giao thông, logistics của TP Cần Thơ với các tỉnh ĐBSCL; đồng thời đề nghị thành phố tiếp tục phát huy vai trò trung tâm vùng, nâng cao năng lực chế biến sâu và giá trị nông sản xuất khẩu.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trân trọng tiếp thu toàn bộ các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri. Những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương đã được lãnh đạo thành phố trả lời, giao nhiệm vụ xử lý; các nội dung thuộc thẩm quyền Trung ương sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp, chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành xem xét, giải quyết.