*Dự Hội nghị lần thứ Nhất Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đã tổ chức

Cùng dự có các thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki. Ảnh: Lâm Hiển

Phát biểu tại cuộc tiếp, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Nguyễn Duy Ngọc cảm ơn Đại sứ Ito Naoki cùng các cơ quan, tổ chức của Nhật Bản đã phối hợp chặt chẽ, góp phần tổ chức thành công chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa qua.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong chuyến thăm, đặc biệt là các văn kiện hợp tác được ký kết, đã tạo nền tảng và động lực mới, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản phát triển lên tầm cao mới, hướng tới những mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại cuộc tiếp. Ảnh: Lâm Hiển

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đề nghị Đại sứ Nhật Bản phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan, thúc đẩy lãnh đạo, nghị sĩ chủ chốt của Nhật Bản thăm Việt Nam và các địa phương Việt Nam trong năm 2027; qua đó duy trì truyền thống, phát huy vai trò của hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị trong thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Đồng thời, tăng cường các hoạt động giao lưu nghị sĩ với hình thức linh hoạt, nội dung thiết thực; tổ chức các tọa đàm chuyên đề về kinh nghiệm xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát của Quốc hội, quản trị địa phương, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao năng suất và đào tạo nguồn nhân lực.

Quang cảnh cuộc tiếp. Ảnh: Lâm Hiển

Về hợp tác kinh tế và khoa học, công nghệ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đề nghị hai bên hiện thực hóa các nội dung trong Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản theo hướng bình đẳng, cùng có lợi, đáp ứng nhu cầu và lợi ích của mỗi nước.

Trong đó, chú trọng thúc đẩy các dự án ODA thế hệ mới và dự án đầu tư trong những lĩnh vực có tính chiến lược như hạ tầng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các đại biểu tham dự cuộc tiếp. Ảnh: Lâm Hiển

Các đại biểu tham dự cuộc tiếp. Ảnh: Lâm Hiển

Đặc biệt, cần sớm triển khai hiệu quả các văn kiện được ký kết giữa các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp hai nước tại Diễn đàn hợp tác công tư về kinh tế và khoa học, công nghệ trong khuôn khổ chuyến thăm vừa qua; chú trọng nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và tăng cường hàm lượng khoa học, công nghệ trong các dự án hợp tác.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản cũng đề nghị phía Nhật Bản phối hợp triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản; thúc đẩy tổ chức Năm Du lịch Việt Nam - Nhật Bản 2027 - 2028; đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam và thúc đẩy đàm phán các thỏa thuận liên quan đến thông báo, tiếp xúc lãnh sự.

Các đại biểu tham dự cuộc tiếp. Ảnh: Lâm Hiển

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản nhấn mạnh cần tăng cường hợp tác giữa các địa phương hai nước. Hai bên cần phối hợp chuẩn bị, tổ chức thành công Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản lần thứ ba tại Nhật Bản; đồng thời thúc đẩy các hoạt động trao đổi, kết nối, đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác thực chất giữa các địa phương...

Quang cảnh cuộc tiếp. Ảnh: Lâm Hiển

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki chúc mừng Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản; đồng thời đánh giá cao thành công của chuyến thăm chính thức Nhật Bản vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. Đại sứ khẳng định, chuyến thăm tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản; phía Nhật Bản sẵn sàng phối hợp triển khai hiệu quả các kết quả hợp tác đã đạt được.

Đại sứ mong muốn tăng cường giao lưu nghị sĩ, tổ chức các hội thảo chuyên đề và thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan của hai Quốc hội. Về kinh tế, Nhật Bản quan tâm mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, khoáng sản chiến lược, khí hóa lỏng, dự trữ năng lượng và nông nghiệp; đồng thời phát huy vai trò doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác công - tư.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Đối với du lịch, Đại sứ đề xuất hai nước hướng tới mục tiêu trao đổi 2 triệu lượt khách du lịch, tăng cường các biện pháp tạo thuận lợi cho công dân hai nước đi lại. Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn tổ chức Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản lần thứ ba tại Đà Nẵng, thúc đẩy kết nối giữa các địa phương hai nước.

Về Trường Đại học Việt Nhật, Đại sứ mong muốn sớm hoàn thiện cơ chế quản trị, triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, nâng cao chất lượng nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực. Đối với đề xuất hợp tác giữa tỉnh Điện Biên với địa phương Nhật Bản và tổ chức Lễ hội Hoa Anh đào, Đại sứ khẳng định sẵn sàng hỗ trợ kết nối, thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Nguyễn Duy Ngọc chủ trì hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển

+ Trước đó tại Nhà Quốc hội, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đã tổ chức Hội nghị lần thứ Nhất. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Nguyễn Duy Ngọc chủ trì hội nghị.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển

Cùng dự có: nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, Chủ tịch Nhóm Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Tô Huy Rứa; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh cùng các thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, Chủ tịch Nhóm Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Tô Huy Rứa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ báo cáo về tình hình quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: Lâm Hiển

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển

Tại Hội nghị, các thành viên Nhóm đã nghe Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản khoá XV; Báo cáo về tình hình quan hệ Việt Nam - Nhật Bản; Phương hướng hoạt động của khoá XVI, Chương trình hoạt động cuối năm 2026 và năm 2027.

Các đại biểu cũng đã trao đổi, đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, nhất là thông qua kênh hợp tác nghị viện và các tổ chức hữu nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp với độ tin cậy chính trị cao. Những kết quả đạt được trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã tạo động lực mới, mở ra những định hướng hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản khóa XVI Trần Văn Khải trình bày về Phương hướng hoạt động của Nhóm khóa XVI, Chương trình hoạt động cuối năm 2026 và năm 2027. Ảnh: Lâm Hiển

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản khóa XV Lê Thu Hà trình bày Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản khóa XV. Ảnh: Lâm Hiển

Để phát huy hiệu quả hoạt động của Nhóm trong nhiệm kỳ XVI, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản dự kiến phân công thành ba nhóm công tác, tập trung vào các lĩnh vực: hợp tác chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh và nghị viện; hợp tác kinh tế, tài chính, thương mại và đầu tư; hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Nhóm Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các thành viên nghiên cứu kỹ Tuyên bố chung Việt Nam - Nhật Bản, cụ thể hóa những định hướng hợp tác cấp cao thành các chương trình, hoạt động thiết thực, phù hợp với lĩnh vực được phân công.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Nguyễn Duy Ngọc chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan, chủ động thúc đẩy giao lưu, tiếp xúc nghị sĩ và hợp tác giữa các tổ chức, địa phương hai nước, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.