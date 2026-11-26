Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn kiểm tra, giám sát Trung ương làm việc với tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: ĐỨC LAM)

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thời gian qua.

Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chú trọng kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình, cá thể hóa trách nhiệm, gắn với phòng, chống quan liêu; đổi mới tư duy kiểm tra, giám sát theo hướng đồng hành cùng phát triển, tăng cường giám sát ngay từ đầu, giám sát bằng dữ liệu; phòng ngừa tình trạng cục bộ địa phương, lợi ích nhóm, chạy chức, chạy quyền.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: ĐỨC LAM)

Đồng chí lưu ý, tỉnh cần quan tâm hoàn thiện thể chế, kịp thời quán triệt, triển khai các quy định mới của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; rà soát, cụ thể hóa các quy định thuộc thẩm quyền địa phương, bảo đảm phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp và yêu cầu thực tiễn; việc phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cấp, các ngành phải gắn với bảo đảm đầy đủ công cụ thực thi, gồm: nguồn lực, cơ sở pháp lý và chuyển đổi số.

Cùng với đó, tỉnh tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch, lộ trình xử lý tài sản công, trụ sở công, công trình, dự án tồn đọng và cơ sở nhà, đất dôi dư; khẩn trương rà soát, sắp xếp, đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; công khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính, chuẩn hóa dữ liệu đất đai, đầu tư công, đấu thầu trên toàn tỉnh; mở rộng các kênh tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp về hành vi nhũng nhiễu, quan liêu của cán bộ cơ sở...

Quang cảnh hội nghị làm việc về việc hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 tại Ninh Bình. (Ảnh: ĐỨC LAM)

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc chủ trì hội nghị làm việc với tỉnh Ninh Bình về việc hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến với điểm cầu của một số Vụ trực thuộc Ban Tổ chức Trung ương.

Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện chỉ đạo của Trung ương về rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị giai đoạn 2027-2031, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, phân công các cơ quan đầu mối và tổ chức triển khai rà soát đồng bộ trong 4 khối: Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội. Từ kết quả rà soát, tỉnh xây dựng lộ trình và phương án biên chế, gắn tinh giản biên chế với nâng cao chất lượng đội ngũ, đẩy mạnh chuyển đổi số và hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, đơn vị. Đến nay, tỉnh cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu tỉnh khẩn trương rà soát, chuẩn hóa các bản mô tả vị trí việc làm, đối chiếu với khung hướng dẫn và mô hình chuẩn; bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, thống nhất; quá trình rà soát cần gắn với việc phân cấp, phân quyền, đánh giá đúng năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là ở cấp cơ sở; quan tâm bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; có phương án điều động, đào tạo, bồi dưỡng hoặc bổ sung nhân lực đối với những vị trí chưa đáp ứng yêu cầu công việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: ĐỨC LAM)

Tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật, hoàn thiện dữ liệu vị trí việc làm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và những điều chỉnh về tổ chức bộ máy; bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và quá trình sắp xếp, kiện toàn các cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế trong quá trình rà soát, nhất là việc thống nhất số liệu, tiêu chí và phương án biên chế; đồng thời, chú trọng giải quyết các khâu trung gian, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao.