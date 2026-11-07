Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc dự Ngày hội Đại đoàn kết, trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Ninh Bình

Cùng tham dự các hoạt động có ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các Đoàn thể Trung ương; đại diện một số cơ quan Trung ương.

Về phía tỉnh Ninh Bình có ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương.

Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Hùng Cường, xã Phát Diệm.Ảnh: Minh Quang

Tại thôn Hùng Cường, ông Nguyễn Duy Ngọc cùng các đại biểu chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong khu dân cư nhìn lại kết quả thực hiện các phong trào thi đua, củng cố tình đoàn kết, phát huy các giá trị văn hóa và thống nhất nhiệm vụ trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Hùng Cường.Ảnh: Minh Quang

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Duy Ngọc khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, nguồn lực nội sinh làm nên những thắng lợi của đất nước. Sức mạnh đoàn kết được hình thành từ mỗi gia đình, thôn xóm và cộng đồng dân cư, thông qua sự tôn trọng, sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau và trách nhiệm đối với công việc chung.

Ông đánh giá cao những đổi thay và kết quả mà thôn Hùng Cường đạt được, nhất là việc xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa đồng bào lương và giáo. Sự khác biệt về tôn giáo không tạo ra khoảng cách mà được kết nối bằng tinh thần tôn trọng, đồng thuận và trách nhiệm đối với quê hương.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng hoa, quà chúc mừng thôn Hùng Cường.Ảnh: Minh Quang

Nhiều mô hình, hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn được duy trì như “Nhà ấm tình đoàn kết lương - giáo”, chăm lo các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Việc tổ chức đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ cũng thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm của cộng đồng đối với người có công.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể và nhân dân địa phương tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết; phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo, người có uy tín và cá nhân tiêu biểu; chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Cùng với đó, địa phương cần đưa các giá trị văn hóa thấm sâu vào đời sống, biến tinh thần Ngày Văn hóa Việt Nam thành những việc làm thường xuyên trong mỗi gia đình, dòng họ và khu dân cư; xây dựng thôn Hùng Cường an toàn, văn minh, hạnh phúc, đóng góp vào mục tiêu đưa xã Phát Diệm trở thành phường vào năm 2027.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Ninh Bình đã tặng hoa chúc mừng thôn Hùng Cường; các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp xây dựng cộng đồng và các gia đình chính sách, khó khăn. Ảnh: Minh Quang

Nhân dịp này, lãnh đạo Trung ương và tỉnh Ninh Bình đã tặng hoa chúc mừng thôn Hùng Cường; biểu dương một tập thể, bốn cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng cộng đồng; trao quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó. Các đại biểu cũng tham quan không gian trưng bày sản phẩm OCOP, mô hình chuyển đổi số cùng những hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống của địa phương.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm OCOP.Ảnh: Minh Quang

Cũng trong chiều 6/11, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 7/11/2026 tặng đảng viên Lê Vưu, sinh hoạt tại Chi bộ thôn Đồng Hướng, Đảng bộ xã Quang Thiện.

Ông Lê Vưu sinh tháng 2/1925 tại xã Quang Thiện, được kết nạp vào Đảng ngày 4/10/1948 và trở thành đảng viên chính thức ngày 4/2/1949. Trong quá trình công tác, ông từng tham gia Đoàn Thanh niên, đảm nhiệm nhiệm vụ chi ủy viên, Trưởng Ban Dân sinh xã, Chính trị viên Trung đội du kích xã Sào Nam, nay thuộc xã Quang Thiện.

Từ tháng 10/1949, ông tham gia quân đội, công tác tại Huyện đội Kim Sơn và đảm nhiệm nhiều vị trí trong lực lượng vũ trang. Sau khi nghỉ hưu, ông tiếp tục tham gia công tác Mặt trận, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi và các phong trào tại địa phương. Với những đóng góp trong quá trình hoạt động cách mạng, ông được trao tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huy chương Chiến thắng hạng Nhất, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, hạng Nhì cùng nhiều phần thưởng khác.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.Ảnh: Minh Quang

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư, ông Nguyễn Duy Ngọc đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và chúc mừng đảng viên Lê Vưu. Ông nhấn mạnh đây là phần thưởng đặc biệt cao quý, ghi nhận chặng đường phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và giữ trọn lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 7/11/2026 cho ông Lê Duy Bỉnh, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố Quan Nha (Đảng bộ phường Duy Tiên) tại nhà riêng.

Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Duy Bỉnh.Ảnh: Lê Dũng

Ông Lê Duy Bỉnh sinh ngày 15/8/1929, được kết nạp Đảng ngày 15/10/1948; ngày vào Đảng chính thức 7/2/1949, hiện sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Tổ dân phố Quan Nha, thuộc Đảng bộ phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình.

Ông Lê Duy Bỉnh tham gia cách mạng từ rất sớm, sau đó chuyển về công tác tại ngành công an; công tác tại Trường Bồi dưỡng chính trị Bộ Nội vụ và nghỉ hưu tại quê nhà. Trong quá trình hoạt động cách mạng, cũng như công tác, ông Lê Duy Bỉnh luôn giữ gìn phẩm chất của người cán bộ, đảng viên, đảm nhiệm nhiều vị trí công tác và nhiều cơ quan, đơn vị. Ở vị trí công tác nào, ông cũng luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Ông Lê Duy Bỉnh đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Huy chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huy hiệu Giáo viên nhân dân vì sự nghiệp giáo dục; đặc biệt là Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Đây là niềm vinh dự, tự hào lớn, là phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận quá trình phấn đấu, cống hiến của ông Lê Duy Bỉnh.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trò chuyện cùng ông Lê Duy Bỉnh. Ảnh: Lê Dũng

Trong đợt 7/11/2026, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình có 3.428 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, trong đó 15 đảng viên được tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị tỉnh Ninh Bình tiếp tục quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ lão thành cách mạng, người có công và đảng viên cao tuổi Đảng; trân trọng, phát huy những kinh nghiệm quý báu, đồng thời lan tỏa các tấm gương cống hiến để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Hai hoạt động trong chương trình công tác của ông Nguyễn Duy Ngọc tại Ninh Bình cùng làm nổi bật những giá trị bền vững của truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết và đạo lý tri ân; qua đó góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng quê hương, đất nước.