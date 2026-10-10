Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc dâng hương tại Tân Trào

Các đại biểu dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào (Tuyên Quang).

Tại Tân Trào, đoàn công tác dâng hương tại lán Nà Nưa, Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đình Tân Trào và Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng. Đây là những địa điểm gắn với hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo cách mạng và những sự kiện quan trọng trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc. Trong đó, Tân Trào là căn cứ địa cách mạng, nơi diễn ra nhiều sự kiện có ý nghĩa quyết định đối với Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng.

Trong chương trình, đoàn đến dâng hương và trồng cây tại các di tích của Ban Tổ chức Trung ương ở thôn Tân Lập và thôn Khuôn Điển, xã Tân Trào. Các địa điểm này ghi dấu quá trình hoạt động của Ban trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp tại chiến khu Việt Bắc, gắn với những năm tháng xây dựng tổ chức, củng cố đội ngũ cán bộ phục vụ sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. Việc bảo tồn các di tích góp phần lưu giữ những dấu mốc trong quá trình hình thành, phát triển của ngành Tổ chức xây dựng Đảng; đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ tìm hiểu lịch sử cách mạng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc dâng hương tại Di tích Ban Tổ chức Trung ương, xã Tân Trào (Tuyên Quang).

Trao đổi với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận những nỗ lực của tỉnh trong công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, nhất là những địa danh gắn với lịch sử cách mạng của dân tộc.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm tu bổ, tôn tạo các di tích gắn với bảo tồn những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Đồng thời, việc phát huy giá trị di tích cần gắn với giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần gìn giữ những giá trị lịch sử, bồi đắp truyền thống cách mạng và nâng cao nhận thức về trách nhiệm xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong tình hình mới.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và lãnh đạo tỉnh trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Di tích Ban Tổ chức Trung ương, xã Tân Trào (Tuyên Quang).

Trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đảm nhiệm vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, từ tham mưu về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ đến xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng là yêu cầu đặt ra nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới.