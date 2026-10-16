Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Không phải tìm việc cho người, mà phải tìm đúng người để làm việc

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị

Sáng 16-10, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt nội dung 3 Nghị quyết lớn về xây dựng Đảng. Cụ thể gồm:

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới;

Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, đây không phải là 3 Nghị quyết riêng lẻ, mà là ba bộ phận gắn bó hữu cơ trong một chỉnh thể thống nhất, cùng giải quyết những vấn đề có ý nghĩa nền tảng và quyết định đối với năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Ba Nghị quyết có trọng tâm riêng nhưng bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau, không thể tách rời.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc quán triệt 3 Nghị quyết

Không phải tìm việc cho người, mà phải tìm đúng người để làm việc

Đi sâu vào nội dung cốt lõi của từng Nghị quyết, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Nghị quyết số 30-NQ/TW tiếp tục xác định công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phải tạo ra sự thay đổi thực chất về chất lượng đội ngũ cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc phân tích, nghị quyết đổi mới tư duy về công tác cán bộ, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ để lựa chọn, xây dựng và phát triển đội ngũ; không bố trí công việc theo con người hiện có. Công tác cán bộ phải bắt đầu từ yêu cầu của công việc và kết thúc bằng hiệu quả của công việc; không phải tìm việc cho người, mà phải tìm đúng người để làm việc. Đây là sự thay đổi rất quan trọng trong cách tiếp cận công tác cán bộ.

“Trước hết phải xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ, chức năng, vị trí việc làm và những năng lực cần thiết; từ đó mới lựa chọn, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp. Không thể vì đang có cán bộ như thế nào mà thiết kế công việc theo con người như thế ấy, hoặc chỉ căn cứ vào bằng cấp, thâm niên, quá trình công tác để bố trí cán bộ” – đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nói.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết thêm, Bộ Chính trị đã kết luận chỉ đạo trong Quý IV/2026 cả hệ thống chính trị phải hoàn thành xây dựng vị trí việc làm. Đây là cơ sở nền tảng để xác định biên chế, cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách về cán bộ.

Một nội dung cốt lõi khác tại Nghị quyết này là đổi mới thực chất việc đánh giá cán bộ, lấy phẩm chất, năng lực, uy tín và đặc biệt là kết quả, sản phẩm công việc làm thước đo chủ yếu.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh yêu cầu, đánh giá cán bộ phải phân biệt được người làm tốt với người làm chưa tốt, người thực sự dám làm với người chỉ làm tròn quy trình, người có đóng góp thực chất với người có thành tích chủ yếu trên báo cáo.

Quan trọng hơn, kết quả đánh giá phải được sử dụng thực chất trong đào tạo, bố trí, sử dụng, đề bạt, trọng dụng hoặc thay thế cán bộ; không để đánh giá là một việc, sử dụng cán bộ lại là việc khác.

Nghị quyết của Trung ương yêu cầu khắc phục tình trạng tạo nguồn khép kín, cục bộ; chủ động chuẩn bị đội ngũ kế cận từ sớm, từ xa, nhiều lớp, nhiều phương án; mở rộng nguồn cán bộ có chất lượng từ thực tiễn công tác, từ các lĩnh vực, khu vực và môi trường hoạt động khác nhau theo quy định

“Điều quan trọng không phải cán bộ xuất thân từ đâu, đã trải qua bao nhiêu vị trí, mà là có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng tiêu chuẩn và làm được việc hay không” – đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nói.

Một điểm cốt lõi nữa, theo ông Nguyễn Duy Ngọc là kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu.

Quang cảnh hội nghị ở điểm cầu Nhà Quốc hội

Đảng lãnh đạo toàn diện nhưng không bao biện, làm thay

Quán triệt các nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 31-NQ/TW, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Nghị quyết xác định 05 quan điểm chỉ đạo, 04 định hướng trọng tâm và 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Trong đó, Nghị quyết nhấn mạnh, nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện của Đảng là yêu cầu thường xuyên, xuất phát từ chính nhu cầu phát triển của Đảng chứ không chỉ đặt ra khi có hạn chế, khuyết điểm hoặc xuất hiện những vấn đề phức tạp. Yêu cầu đặt ra là không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp và cách thức tổ chức thực hiện, phù hợp với sự vận động của thực tiễn; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong Đảng.

Bên cạnh đó, cần nhận thức đầy đủ mối quan hệ giữa “xây” và “chống”, quản lý Đảng chặt chẽ, nghiêm minh. “Đảng muốn lãnh đạo tốt, trước hết phải quản lý tốt chính mình. Quản lý chặt để phòng ngừa sai phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; quản lý nghiêm minh để bảo đảm mọi tổ chức đảng, mọi đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ” - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

Đặc biệt, Nghị quyết nhấn mạnh, xây dựng Đảng phải thực sự dựa vào Nhân dân, gắn bó mật thiết với Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân. Đồng thời, gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và hiệu quả phát triển đất nước; lấy kết quả thực tiễn làm thước đo quan trọng...

Còn với Nghị quyết số 29về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Nghị quyết tiếp tục làm rõ và hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, bảo đảm Đảng lãnh đạo toàn diện nhưng không bao biện, làm thay.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc dẫn chứng, thực tiễn, có những công việc pháp luật và các quy định đã xác định rõ thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhưng khi thực hiện vẫn phải xin ý kiến qua nhiều cấp, nhiều khâu. Điều đó không chỉ làm chậm công việc mà còn làm mờ trách nhiệm của chủ thể quyết định.

Do vậy, tư tưởng được Trung ương quán triệt là đổi mới phân công, phân cấp, phân quyền, việc gì cấp nào làm tốt hơn thì giao cho cấp đó; đã giao nhiệm vụ phải giao thẩm quyền, nguồn lực và điều kiện thực hiện tương ứng và xác định rõ trách nhiệm, cơ chế kiểm tra, giám sát, trách nhiệm giải trình.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, phân cấp, phân quyền không chỉ để giảm công việc cho cấp trên, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, tốc độ và hiệu quả giải quyết công việc của cả hệ thống.