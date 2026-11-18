Theo đó, chiều 17-11, đồng chí Mai Việt Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến thăm và chúc mừng Trường THPT chuyên Hùng Vương.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung thăm, chúc mừng Trường THPT chuyên Hùng Vương. Ảnh: Sơn Ca

Được thành lập năm 1993, Trường THPT chuyên Hùng Vương đã trải qua hơn 33 năm xây dựng và phát triển. Nhà trường không ngừng khẳng định vị thế với chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là giáo dục mũi nhọn luôn đạt thành tích cao và duy trì ổn định qua các năm.

Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực khá, giỏi luôn đạt trên 98%; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT duy trì tuyệt đối 100% trong suốt giai đoạn 2022-2026; điểm trung bình tốt nghiệp luôn xếp thứ hạng cao toàn tỉnh. Nhà trường cũng quan tâm đẩy mạnh giáo dục STEM, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Những năm qua, Trường THPT chuyên Hùng Vương luôn nhận được sự quan tâm, tin tưởng, ủng hộ của các cấp lãnh đạo, phụ huynh học sinh; vinh dự được các cấp, ngành ghi nhận, với nhiều phần thưởng cao quý.

Năm học 2026-2027, toàn trường có 39 lớp với 1.337 học sinh; đội ngũ cán bộ, giáo viên, người lao động có 111 người. Nhà trường được tỉnh quan tâm bố trí quỹ đất để tiến hành đầu tư, sửa chữa, xây dựng ký túc xá tại khu vực Nhà khách Tỉnh ủy Gia Lai cũ, tạo điều kiện thuận lợi về chỗ ở cho học sinh.

Tuy nhiên, hiện nay, đội ngũ giáo viên của trường đang thiếu so với nhu cầu thực tế, dẫn đến khó khăn trong việc bố trí, phân công giảng dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung (thứ 2 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Trường THPT chuyên Hùng Vương. Ảnh: Sơn Ca

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung đánh giá cao những kết quả nổi bật mà thầy và trò Trường THPT chuyên Hùng Vương đã đạt được; đồng thời chia sẻ, ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của nhà trường.

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Mai Việt Trung mong muốn đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn giữ tinh thần nhiệt huyết, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và xây dựng đơn vị ngày càng phát triển, đạt nhiều thành tựu hơn nữa.

Sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường Phổ thông nội trú (PTNT) Tiểu học và THCS Ia Púch.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ thăm, chúc mừng Trường PTNT Tiểu học và THCS Ia Púch. Ảnh: Phi Long

Theo báo cáo của lãnh đạo nhà trường, đến nay, nền nếp học tập cơ bản được duy trì, tỷ lệ học sinh đến lớp bảo đảm. Cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy học.

Tuy nhiên, một số hạng mục phục vụ sinh hoạt vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Trong đó, nhà ăn chưa hoàn thành nên nhà trường chưa thể tổ chức hoạt động bán trú, nội trú.

Hiện nay, nhà trường đang kiểm tra chất lượng nguồn nước, đồng thời rà soát, lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, sức khỏe cho học sinh khi tổ chức ăn, ở tại trường.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết và những nỗ lực của tập thể nhà trường trong khắc phục khó khăn, từng bước ổn định hoạt động.

Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ đánh giá: Việc đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng môi trường giáo dục cho học sinh vùng biên giới thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tỉnh đối với sự nghiệp giáo dục tại địa bàn còn nhiều khó khăn.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn tập thể nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng dạy và học; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng đứng chân trên địa bàn để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục còn lại, nhất là nhà ăn và khu nội trú.

Việc tổ chức bán trú, nội trú cần được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm điều kiện ăn ở, sinh hoạt an toàn, giúp học sinh yên tâm học tập và phụ huynh tin tưởng gửi gắm con em.

Cùng với đó, quan tâm giáo dục kỹ năng sống, lịch sử địa phương; chủ động phòng ngừa bạo lực học đường, bảo đảm an toàn trên không gian mạng.

Nhà trường cũng cần phối hợp với gia đình, chính quyền và các đoàn thể kịp thời nắm bắt, hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo môi trường học tập thân thiện, lành mạnh để các em từng bước thích nghi với mô hình trường nội trú.

Đối với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Sở GD&ĐT, chính quyền địa phương cùng nhà trường tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ theo thẩm quyền, không để kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động dạy học và quyền lợi chính đáng của giáo viên, học sinh.

Đối với nguyện vọng của những giáo viên sắp đến tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn còn tâm huyết, mong muốn tiếp tục đứng lớp, đồng chí đề nghị nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, xem xét từng trường hợp trên cơ sở các quy định hiện hành, bảo đảm phù hợp với năng lực, sức khỏe và nguyện vọng của giáo viên; qua đó, tạo điều kiện để các thầy cô tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp giáo dục nếu đủ điều kiện theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ (thứ 8 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường PTNT Tiểu học và THCS Ia Púch. Ảnh: Phi Long

Dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ gửi lời chúc sức khỏe đến đội ngũ cán bộ, giáo viên; đồng thời bày tỏ tin tưởng, với sự tâm huyết, trách nhiệm của thầy cô cùng sự đồng hành của các cấp, ngành và địa phương, Trường PTNT Tiểu học và THCS Ia Púch sẽ từng bước khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng giáo dục, trở thành môi trường học tập an toàn, thuận lợi cho học sinh vùng biên giới.