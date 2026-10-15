Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang làm việc tại xã biên giới Sơn Vĩ

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Huy Sắc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Vĩ báo cáo kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ và hoạt động của hệ thống chính trị sau sắp xếp.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy xã Sơn Vĩ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Sau sắp xếp, số thôn giảm từ 51 xuống còn 24; số tổ chức đảng trực thuộc giảm từ 66 xuống còn 34, với 751 đảng viên; số trường học công lập giảm từ 9 xuống còn 5. Hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở cơ bản ổn định.

Đồng chí Trần Quang Minh phát biểu tại buổi làm việc với BTV Đảng ủy xã Sơn Vĩ.

Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Đảng ủy xã tổ chức 9 hội nghị quán triệt nghị quyết, chỉ thị với 620 lượt cán bộ, đảng viên tham gia; kết nạp 20 đảng viên mới, đạt 90,91% kế hoạch năm; bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 50 quần chúng ưu tú. Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh, hoàn thành số hóa 751/751 hồ sơ đảng viên, đạt 100%; trong đó, 459 hồ sơ được cập nhật lên phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0. Công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát và thực hiện chế độ, chính sách sau sắp xếp được quan tâm triển khai.

Bên cạnh kết quả đạt được, xã còn khó khăn trong tạo nguồn phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bố trí cán bộ chuyên môn và bảo đảm biên chế. Riêng khối giáo dục còn thiếu 18 viên chức so với chỉ tiêu được giao.

Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức bộ máy, quản lý biên chế và công tác cán bộ. Đảng ủy xã kiến nghị cấp có thẩm quyền hướng dẫn việc xếp ngạch chuyên viên chính đối với một số chức danh; sớm giao biên chế chính thức năm 2026 cho khối chính quyền và có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên.

Đồng chí Nguyễn Huy Sắc báo cáo tại buổi làm việc.

Đoàn công tác cũng kiểm tra thực tế việc quản lý, lưu trữ, số hóa hồ sơ đảng viên, cập nhật cơ sở dữ liệu và hồ sơ các cuộc họp của BTV, Ban Chấp hành Đảng bộ xã.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quang Minh ghi nhận kết quả Đảng bộ xã Sơn Vĩ đạt được trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, kiện toàn bộ máy sau sắp xếp. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, phân công rõ trách nhiệm; đánh giá, xếp loại cán bộ khách quan, minh bạch, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí yêu cầu tiếp tục kiện toàn tổ chức đảng theo quy định; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng phát triển đảng viên, tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ cho các chi bộ thôn; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đảng viên.

Quang cảnh buổi làm việc.

Về phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Trần Quang Minh đề nghị địa phương nâng cao hiệu quả các mô hình sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; triển khai hiệu quả chương trình “3 cây, 3 con” của tỉnh; nâng cao chất lượng giáo dục, quản lý học sinh và chăm lo đời sống nhân dân.

Đồng thời, các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh biên giới. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập trung khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.