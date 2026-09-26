Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Trần Quang Minh tặng quà Trung thu bệnh nhi tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang

Đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm hỏi, tặng quà và động viên các bệnh nhi.

Tại các phòng bệnh, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Quang Minh và lãnh đạo xã Bắc Quang đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên các em nhỏ và gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị. Đồng chí Trần Quang Minh cũng gửi lời chúc các cháu đón Tết Trung thu vui vẻ, luôn mạnh khỏe, sớm bình phục để trở về với gia đình, tiếp tục học tập và vui chơi cùng bạn bè.

Đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm hỏi, tặng quà và động viên bệnh nhi.

Dịp này, trên 60 suất quà Trung thu đã được đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao tận tay các bệnh nhi. Mỗi phần quà là sự quan tâm, sẻ chia được gửi đến các em nhỏ đang phải tạm gác những niềm vui tuổi thơ để điều trị bệnh.