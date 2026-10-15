Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Quang Minh làm việc tại xã Sơn Vĩ

Đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Trong 9 tháng năm 1016, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Sau sắp xếp, giảm từ 51 xuống còn 24 thôn; hiện có 34 tổ chức đảng trực thuộc, 5 trường học; hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở cơ bản ổn định.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Đảng ủy xã nghiêm túc tổ chức các hội nghị quán triệt nghị quyết, chỉ thị; kết nạp 20 đảng viên mới, đạt 90,91% kế hoạch năm. Công tác chuyển đổi số hoàn thành số hóa 100% hồ sơ đảng viên. Công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát và thực hiện chế độ, chính sách sau sắp xếp được quan tâm triển khai.

Đồng chí Nguyễn Huy Sắc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Vĩ báo cáo kết quả xây dựng Đảng với đoàn công tác.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Quang Minh ghi nhận những kết quả Đảng bộ xã Sơn Vĩ đạt được trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, kiện toàn bộ máy sau sắp xếp. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, phân công rõ trách nhiệm; đánh giá, xếp loại cán bộ khách quan, minh bạch, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí yêu cầu tiếp tục kiện toàn tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng phát triển đảng viên và dẫn nghiệp vụ cho các chi bộ thôn; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đảng viên. Về phát triển kinh tế - xã hội, đề nghị địa phương nâng cao hiệu quả các mô hình sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật; triển khai hiệu quả chương trình “3 cây, 3 con”; nâng cao chất lượng giáo dục, quản lý học sinh và chăm lo đời sống Nhân dân. Đồng thời, các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.