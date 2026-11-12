Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tôn Thiện Đồng làm việc với Đảng ủy phường Mũi Né

Các đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (bên phải); Phạm Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Mũi Né (bên trái) tại buổi làm việc

Ngày 12/11, Đoàn kiểm tra số 2026 do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng Tôn Thiện Đồng làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Mũi Né về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Đảng ủy phường Mũi Né Phạm Tấn Công cho biết, Đảng bộ phường có 31 tổ chức đảng trực thuộc (trong đó 8 đảng bộ, 13 chi bộ trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, 10 chi bộ tổ dân phố) với 771 đảng viên.

Phó Bí thư Đảng ủy phường Mũi Né Phạm Tấn Công báo cáo tại buổi làm việc

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Mũi Né triển khai thực hiện tốt việc tự giám sát, kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Các đại biểu dự họp

Với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, công tác thông tin, tuyên truyền ngày càng đi vào chiều sâu, có nhiều chuyển biến mới, rõ rệt. Bên cạnh đó, lĩnh vực an ninh, trật tự được giữ vững, ổn định chính trị - xã hội từ cơ sở, ngăn chặn hiệu quả, không để phát sinh “điểm nóng” phức tạp hay khiếu kiện đông người, vượt cấp; mọi vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự đều được xử lý triệt để, kịp thời.

Về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Quy định số 114-QĐ/TW, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tổ chức 2 hội nghị chuyên đề để quán triệt các nội dung trọng tâm, nhất là các hành vi “hối lộ, mua chuộc người có trách nhiệm” và “để người thân lợi dụng ảnh hưởng để thao túng công tác kiểm tra”.

Các đại biểu dự họp

Từ ngày 1/7/2025 - 9/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND phường đã ban hành các quyết định điều động, luân chuyển 6 đồng chí; quyết định bổ nhiệm 8 đồng chí. Các trường hợp thực hiện công tác cán bộ đều được rà soát, thẩm định, xem xét dân chủ, khách quan trước khi quyết định; không có trường hợp thực hiện sai quy trình, sai thẩm quyền hoặc không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện.

Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy ban hành 102 văn bản thẩm tra, xác minh phục vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đã thực hiện 8 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường thực hiện 7 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề có nội dung liên quan đến Quy định số 114-QĐ/TW. Đến nay, chưa phát hiện các đơn thư liên quan đến tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Đồng chí Phạm Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Mũi Né có ý kiến tại buổi làm việc

Bên cạnh kết quả đạt được, phường Mũi Né cũng nhìn nhận một số hạn chế trong quá trình thực hiện. Sau sáp nhập, khối lượng công việc tăng, trong khi nguồn nhân lực chưa được bố trí tương xứng. Số lượng biên chế được giao còn ít so với khối lượng công việc chuyên môn.

Việc thực hiện kiểm tra, giám sát chất lượng, hiệu quả chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay; kinh nghiệm, kỹ năng, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát còn có mặt hạn chế. Công tác tuyên truyền, quán triệt ở các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ đôi lúc chưa kịp thời.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tôn Thiện Đồng kết luận tại buổi kiểm tra

Kết luận tại buổi kiểm tra, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tôn Thiện Đồng ghi nhận Ban Thường vụ Đảng ủy phường Mũi Né đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời Quy định số 114-QĐ/TW và các văn bản có liên quan.

Công tác đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, bố trí, sử dụng cán bộ được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm quy trình. Việc rà soát, hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn chức danh, phân cấp quản lý cán bộ, kê khai và xác minh tài sản, thu nhập cũng được quan tâm.

Qua kiểm tra hồ sơ tại Đảng ủy phường Mũi Né, Đoàn kiểm tra số 2026 chưa phát hiện hành vi chạy chức, chạy quyền, can thiệp trái quy định hoặc vi phạm phải xử lý.

Đồng chí Tôn Thiện Đồng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường Mũi Né xây dựng kế hoạch khắc phục các hạn chế đã được đoàn kiểm tra chỉ ra, xác định rõ nội dung, giải pháp, trách nhiệm của tập thể, cá nhân và cơ quan tham mưu, định kỳ báo cáo cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Toàn cảnh cuộc họp

Đồng thời, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 114 và các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, bảo đảm việc quán triệt được thực hiện kịp thời đến chi bộ, đảng bộ và từng cán bộ, đảng viên.

Đối với đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Mũi Né, yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy phường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy định số 114 và các quy định về công tác cán bộ; không để quan hệ cá nhân hoặc tác động bên ngoài chi phối việc xem xét, quyết định nhân sự. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra số 2026 Tôn Thiện Đồng

Người đứng đầu cấp ủy cần trực tiếp chỉ đạo, khắc phục những hạn chế đã được xác định, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ quan tham mưu và chi, đảng bộ trực thuộc, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; chủ động cập nhật, cụ thể hóa các quy định mới, nâng cao chất lượng kiểm soát các khâu dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.