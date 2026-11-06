Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tôn Thiện Đồng dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại phường Xuân Hương - Đà Lạt

Các đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng (bên phải); Hoàng Xuân Thùy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (ở giữa); Phan Thị Thanh Mai, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (bên trái) dự buổi lễ

Dự buổi lễ có đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Đảng ủy, các phòng, ban của phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Lãnh đạo Đảng ủy, các phòng, ban của phường Xuân Hương - Đà Lạt tham dự lễ trao tặng huy hiệu Đảng

Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đợt này, Đảng bộ phường Xuân Hương - Đà Lạt có 74 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, tại buổi lễ, 36 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng, gồm: 3 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm, 9 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm và 19 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Các đại biểu, đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt 6/11/2026

Đối với 38 đảng viên được trao Huy hiệu 35 năm và 30 năm tuổi Đảng, Đảng ủy phường sẽ tổ chức trao tặng tại các tổ dân phố nơi đảng viên cư trú.

Các đại biểu, đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt 6/11/2026

Tại buổi lễ, đồng chí Tôn Thiện Đồng cùng lãnh đạo các sở, ngành, Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt đã trao Huy hiệu Đảng, chúc mừng các đảng viên được ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến cho sự nghiệp cách mạng.

Đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt Nguyễn Văn Lộc khẳng định, Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, cống hiến của mỗi đảng viên. Đây cũng là niềm vinh dự của cá nhân, gia đình và tổ chức Đảng nơi các đảng viên sinh hoạt.

Đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên

Theo đồng chí Nguyễn Văn Lộc, các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng là những tấm gương về bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và sự gương mẫu trong cuộc sống. Dù trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, các đồng chí vẫn giữ vững phẩm chất người đảng viên, có nhiều đóng góp cho địa phương.

Đồng chí Hoàng Xuân Thùy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng Tỉnh ủy trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên

Đồng chí Phan Thị Thanh Mai, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt Nguyễn Văn Lộc trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Dịp này, đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” của Ban Tổ chức Trung ương cho Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt Nguyễn Văn Lộc.

Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Văn Lộc cũng trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 1 tổ chức và 3 đảng viên thuộc Đảng bộ phường đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền.

Đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ương cho đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt Nguyễn Văn Lộc

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt Nguyễn Văn Lộc trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các đảng viên đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền thuộc Đảng bộ phường