Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phạm Trọng Hoàng dự ngày hội Đại đoàn kết tại phường Tây Hiếu

Dự ngày hội có đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện các ban, ngành cấp tỉnh, đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh. Về phía địa phương có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Hiếu cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân khối Hưng Nam.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Nguyễn Hồng Đức

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại khu dân cư, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

Phát biểu tại ngày hội, thay mặt đoàn công tác của tỉnh, đồng chí Phạm Trọng Hoàng gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường Tây Hiếu, đặc biệt là cán bộ và nhân dân khối Hưng Nam. Đồng chí kêu gọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng, chung sức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chung vui cùng lãnh đạo và bà con nhân dân phường Tây Hiếu. Ảnh: Nguyễn Hồng Đức

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Trọng Hoàng đã trực tiếp trao quà của tỉnh tặng cán bộ và nhân dân khối Hưng Nam, thể hiện sự quan tâm, động viên của lãnh đạo tỉnh đối với phong trào và các hoạt động tại cơ sở.

Sự hiện diện, động viên của lãnh đạo tỉnh tại ngày hội là nguồn cổ vũ, khích lệ cán bộ và nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận, chung sức xây dựng phường Tây Hiếu ngày càng văn minh, phát triển.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng quà cho cán bộ và nhân dân khối Hưng Nam. Ảnh: Nguyễn Hồng Đức