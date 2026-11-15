Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Trọng Hoàng chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Vinh Phú

Quang cảnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại khối Hà Huy Tập 1. Ảnh: Mai Hoa

Dự và chung vui với cán bộ, nhân dân tại khu dân cư có đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo phường Vinh phú.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo phường Vinh Phú tham gia ngày hội. Ảnh: Mai Hoa

Khối Hà Huy Tập 1 được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ khối 3, 4 và khối 5 cũ. Dù địa bàn, quy mô dân số tăng lên, cán bộ và nhân dân vẫn phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, duy trì hiệu quả các phong trào, hoạt động.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng/năm; cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, thể thao được quan tâm đầu tư; đời sống nhân dân ổn định, an ninh trật tự được bảo đảm.

Bí thư Chi bộ khối Hà Huy Tập 1 Hoàng Huy Hoàng báo cáo một số kết quả nổi bật của khối. Ảnh: Mai Hoa

Ôn lại truyền thống 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), cán bộ và nhân dân khối Hà Huy Tập 1 khẳng định quyết tâm tiếp tục gìn giữ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, những giá trị văn hóa tốt đẹp và tinh thần gắn bó, nghĩa tình trong cộng đồng dân cư. Trên nền tảng đó, mỗi người dân cùng chung sức xây dựng “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao tặng quà của tỉnh cho khối Hà Huy Tập 1. Ảnh: Mai Hoa

Với tinh thần tự lực, tự cường, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn nếp sống văn minh và phát huy truyền thống tương thân, tương ái.

Lãnh đạo phường Vinh Phú tặng hoa chúc mừng ngày hội Đại đoàn kết của khối Hà Huy Tập 1. Ảnh: Mai Hoa

Đặc biệt, chú trọng tinh thần sẻ chia, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, tạo sinh kế, giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau. Qua đó, biến tinh thần đoàn kết thành những việc làm cụ thể, thiết thực trong đời sống hằng ngày, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng văn minh, nghĩa tình, đóng góp tích cực vào sự phát triển của phường Vinh Phú và tỉnh Nghệ An trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc kết hợp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng mà còn góp phần tôn vinh những giá trị văn hoá, truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa các gia đình, người dân trong khu dân cư; củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận và nhân dân; khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần đồng lòng cùng xây dựng cộng đồng ngày càng văn minh, phát triển.

Đánh giá cao kết quả khối Hà Huy Tập 1 đạt thời gian qua, đặc biệt các phong trào, hoạt động tiếp tục được duy trì, phát huy sau sáp nhập khối, đồng chí Phạm Trọng Hoàng mong muốn cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục tin tưởng, ủng hộ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ủng hộ cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương, nhất là trong các hoạt động của khối với quy mô rộng, dân số đông, việc nhiều, người ít, ứng dụng công nghệ số đang ở giai đoạn đầu.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao đổi với cán bộ, nhân dân khối Hà Huy Tập 1. Ảnh: Mai Hoa

Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn, giữ gìn cuộc sống bình yên, thúc đẩy sự phát triển của khối, đóng góp vào sự phát triển chung của phường Vinh Phú và tỉnh Nghệ An.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ cũng mong muốn mỗi người dân tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; phát huy quyền làm chủ và trách nhiệm công dân, cùng chăm lo tốt hơn đời sống cộng đồng. Bởi sức mạnh của một khu dân cư không chỉ được tạo nên từ sự ổn định về tổ chức mà trước hết phải bắt nguồn từ sự đồng thuận, gắn bó và trách nhiệm của mỗi người dân.