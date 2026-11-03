Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 6

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 6.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến điểm cầu các xã Ngọc Liên, Ngọc Lặc, Minh Sơn, Nguyệt Ấn và Kiên Thọ.

Đại biểu và cử tri xã Thạch Lập tham gia hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 10 tháng, ước thực hiện cả năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2027 của tỉnh.

Đồng thời, thông tin kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân đơn vị bầu cử số 6 gửi đến Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX.

Đại biểu Triệu Thị Hiền thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX.

Đại biểu Phạm Thị Thu báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX.

Cử tri trong đơn vị bầu cử số 6 đã kiến nghị đại biểu HĐND tỉnh xem xét đề nghị cấp có thẩm quyền sớm đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, chăm lo đời sống Nhân dân.

Cụ thể, cử tri xã Thạch Lập đề nghị sớm đầu tư, nâng cấp một số công trình hồ, đập thủy lợi đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; đầu tư cầu dân sinh qua đập Bai Thác, thôn Thạch Yến; nâng cấp đường tỉnh 518E qua địa bàn xã và đường tỉnh 516B, đoạn từ đường Hồ Chí Minh đi thôn Minh Thủy, xã Minh Sơn, tạo thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế và phục vụ đời sống dân sinh.

Cử tri xã Thạch Lập nêu ý kiến tại hội nghị.

Cử tri đề nghị UBND tỉnh xem xét đưa dự án Đầu tư nâng cấp tuyến đường từ thôn Kim Ngọc (xã Ngọc Liên) đi thôn Ngọc Minh (xã Ngọc Lặc) vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Đầu tư, nâng cấp hệ thống bảo vệ tuyến kênh chính Cửa Đạt qua địa bàn xã Ngọc Liên, nhất là đầu tư lắp đặt bổ sung ngay hệ thống rào chắn bảo vệ, bậc lên xuống cứu hộ, biển cảnh báo nguy hiểm dọc hai bên bờ kênh tại các khu dân cư tập trung, khu vực gần trường học để ngăn ngừa triệt để tai nạn đuối nước.

Bên cạnh đó, cử tri các xã thuộc đơn vị bầu cử số 6 kiến nghị HĐND và UBND tỉnh quan tâm nghiên cứu, điều chỉnh tăng mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn. Chỉ đạo các sở, ngành có liên quan sớm ban hành hướng dẫn việc tổ chức xét chọn cộng tác viên dân số.

Quang cảnh hội nghị.

Cử tri cũng đề nghị mở rộng và nâng mức cho vay tín dụng chính sách cho các hộ có mức sống trung bình để phát triển kinh tế - xã hội; nâng mức cho vay hỗ trợ giải quyết việc làm cho người dân...

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đã thông tin thêm về một số kết quả nổi bật của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 10 tháng năm 2026 và những định hướng lớn trong thời gian tới.

Đồng chí khẳng định các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị đều xác đáng, xuất phát từ thực tiễn, vì sự phát triển của địa phương và nâng cao thu nhập, đời sống của người dân.

Các đại biểu HĐND tỉnh với cử tri xã Thạch Lập.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị để tổng hợp, báo cáo tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX.