Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Mai Vực

Các đại biểu dự ngày hội.

Thôn Mai Vực hiện có 709 hộ với 2.890 khẩu, đồng bào công giáo chiếm khoảng 75%. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, sự tập hợp, vận động của Ban Công tác Mặt trận, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố và phát huy, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 122 triệu đồng/người/năm, tăng 15 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Phát huy những kết quả đạt được, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Mai Vực xác định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo, gia đình chính sách.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng bày tỏ vui mừng trước những đổi thay tích cực của xã Biện Thượng nói chung, thôn Mai Vực nói riêng.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể địa phương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xem đây là nền tảng và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, chú trọng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; quan tâm đầu tư, chỉnh trang cơ sở vật chất trường học và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Bùi Thị Nhu.

Đồng chí cũng lưu ý địa phương cần gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, xây dựng đường làng, ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp; kiên quyết không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm chất lượng cuộc sống và sức khỏe của Nhân dân.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Biện Thượng.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đã tặng cán bộ, Nhân dân thôn Mai Vực bức ảnh “Bác Hồ bắt tay Bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trao 80 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Bùi Thị Nhu và 10 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Biện Thượng.

Lãnh đạo xã Biện Thượng tặng hoa chúc mừng thôn Mai Vực.

Nhân dịp này, lãnh đạo xã Biện Thượng cũng tặng quà cho thôn Mai Vực, trao 13 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và gia đình chính sách tiêu biểu; đồng thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua tại khu dân cư.