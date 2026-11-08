Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Vĩnh Thạnh

Quang cảnh ngày hội. Ảnh: Nhật Trường

Tại ngày hội, các đại biểu và người dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại khu dân cư.

Trong năm qua, thôn Định Thành tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế và an sinh xã hội. Thôn hiện còn 16 hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo, giảm 13 hộ nghèo so với đầu năm; trên 97% hộ dân tham gia bảo hiểm y tế.

Phát biểu tại ngày hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung ghi nhận, biểu dương những kết quả mà thôn Định Thành đạt được; đồng thời đề nghị xã Vĩnh Thạnh nói chung, thôn Định Thành nói riêng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, củng cố vai trò lãnh đạo của chi bộ và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Nhật Trường

Cùng với đó, tập trung phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nhất là phát huy tiềm năng, lợi thế trong nuôi trồng thủy sản, ứng dụng khoa học kỹ thuật và liên kết sản xuất.

Đồng thời, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân và xây dựng hệ thống chính trị ở khu dân cư ngày càng vững mạnh.

Dịp này, Tỉnh ủy - HĐND - UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai trao tặng phần quà cho cán bộ, nhân dân thôn Định Thành, ghi nhận những kết quả đạt được trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư; đồng thời trao hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ cận nghèo trên địa bàn thôn, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết trên địa bàn thôn Định Thành. Ảnh: Nhật Trường

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng trao 20 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn. Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh trao tặng giấy khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng gia đình văn hóa.

Cũng tại ngày hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Thạnh ra mắt mô hình “Hộp thư điện tử” nhằm tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của nhân dân; qua đó phát huy dân chủ, tăng cường mối liên hệ giữa Mặt trận với người dân.